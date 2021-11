Elias Georgiadis. Bild: Stenhus Fastigheter

Över 100 miljoner i hyresintäkter i kvartalet för nya Stenhus

Bolag Stenhus rapporterar, i sitt första kvartal med Maxfastigheter inräknat, hyresintäkter om 103,7 miljoner kronor och ett förvaltningsresultat om 55,5 miljoner kronor, motsvarande 0,29 kronor per aktie.

Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 461,0 Mkr, motsvarande 7,4 procent.

Resultat efter skatt uppgick till 381,7 Mkr, motsvarande 1,98 (0,03) kr per aktie.

Substansvärde (NRV) uppgick till 14,51 kronor per aktie, upp från 12,68 i Q2-rapporten.



Niomånaderssiffror:

Hyresintäkterna uppgick till 173,5 Mkr.

Förvaltningsresultatet uppgick till 91,9 Mkr, motsvarande 0,49 kr per aktie före utspädning.

Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 692,3 Mkr varav orealiserade 690,4 motsvarande 11,5 procent.

Resultatet uppgick till 596,6 Mkr.



Marknadsvärdet på bolagets fastigheter uppgick till 6 685,1 (1 376,0) miljoner kronor vid periodens slut.

Nettokassaflödet uppgick till -268,3 Mkr och likvida medel uppgick vid periodens utgång till 183,2 Mkr.

Genomsnittlig viktad kapitalbindningstid uppgick till 2,5 år, att jämföras med det långsiktiga målet om minst 2,5 år.

Soliditeten uppgick till 48,5 procent att jämföra med målet att den ska överstiga 35 procent.

Belåningsgraden (LTV) av bolagets fastighetsbestånd uppgick till 48,0 procent att jämföra med målet att den ska understiga 60 procent på lång sikt.

Nettobelåningsgraden (Net LTV) av bolagets fastighetsbestånd uppgick till 45,3 procent att jämföra med målet att den ska understiga 55 procent på lång sikt.

Räntetäckningsgraden uppgick till 4,00 gånger, att jämföra med målet att den ska överstiga 2,25 gånger på lång sikt.

Den ekonomiska uthyrningsgraden uppgår till 94,8 procent.



Elias Georgiadis, vd:

– Stenhus Fastigheter har återigen visat prov på stark tillväxt och starkt kassaflöde. Bolaget har under året förvärvat 91 fastigheter och värdet på fastighetsportföljen uppgår till knappt 6,7 miljarder. Våra finansiella förutsättningar ger oss ett starkt kassaflöde att investera i framtiden. Vi bedömer nu som nytt mål att vi till utgången av 2025 har ett värde på vår fastighetsportfölj om minst 20 miljarder kronor.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen