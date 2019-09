Jonas Gustavsson Bild: Fasticon

"Otroligt viktigt att branschen engagerar sig"

Event Integrationsproblematiken och samhällsbyggnadssektorn är en "perfect match", tycker Fasticons Jonas Gustavsson, som efterlyser ännu mer engagemang från branschen.

Fasticon Kompetens grundare Jonas Gustavsson arbetar just nu mycket med Talangakademin, som är ett jobbskapar- och integrationsprojekt, som arbetar uppsökande på hittills fyra olika platser; Väla (Helsingborg), Frölunda torg (Göteborg), Sundbyberg och Huddinge.



– Vi samarbetar med etablerade fastighetsbolag och erbjuder validerad praktik till arbetssökande för människor som står långt utanför arbetsmarknaden. En enklare väg till jobb helt enkelt. Det här har visat sig fungera väldigt bra, och vår ambition är att sprida det här till många fler ställen i Sverige, säger Jonas Gustavsson.



Den 1 oktober planeras för ett kvällsseminarium i form av ett After Work på Quality Hotel Globe, mitt emot Tele 2 Arena, där Talangakademins projektledare Stig-Arne Bäckman tillsammans med bland andra Jonas Gustavsson och Fastigos Mona Finnström berättar mer för fastighetsbranschen om Talangakademin och dess utmaningar och möjligheter.



– Dessutom kommer ett antal som har fått jobb via Talangakademin att berätta sina "success stories". Det är viktigt att de här rösterna kommer fram. Ofta hör man bara om problemen med integrationen. Men det här visar att människor i utanförskap kan ses som en stor resurs, och det är nödvändigt för vårt samhälle att vi ser dem som en resurs. Vår bransch behöver få in kompetens utifrån, men det är otroligt viktigt att branschen engagerar sig för att få in den, säger Jonas Gustavsson.



– Jag hoppas att många från bygg- och fastighetsbranschen sluter upp bakom oss i det här arbetet. Jag hoppas att vårt event blir en ögonöppnare.



Talangakademins samarbetspartners är i huvudsak fastighetsägare som Huge Bostäder, Skandia Fastigheter, Balder, Fastighets AB Förvaltaren, Wallenstam och Wåhlin Fastigheter men även till exempel Fryshuset och stiftelsen Skandia Idéer för livet.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

