David Nilsson, Irene Warmer, Niclas Söör och P-O Skoog medverkar alla i temat om kontors- och handelsfastigheter på Fastighetsmarknadsdagen Östergötland som arrangeras den 30 januari i Värmekyrkan i Norrköping.

Östergötland: Fokus på kontors-/handelsfastigheter

Fastighetsmarknadsdagen Östergötland Den 30 januari arrangeras Branschens mötesplats i Östergötland. Förutom att starta upp det nya fastighetsdecenniet tillsammans med dina branschkollegor kan du skaffa dig en fördjupad bild av läget för segmenten kontors- och handelsfastigheter. Missa inte din plats, anmälan stänger nu på fredag den 24 januari.

Fastighetsmarknadsdagen arrangeras torsdag den 30 januari i Värmekyrkan på Louis De Geer i Norrköping.



Under dagen presenteras bland annat ett fördjupat temaspår om segmenten kontor- och handelsfastigheter. Temaspåret inleds med en analys av P-O Skoog, värderingsansvarig på Forum Fastighetsekonomi. Därefter får vi möta Niclas Söör som med sitt Do Space tagit coworking till Norrköping och Linköping. Och därefter får vi lyssna till hur både Linköping och Norrköping hårdsatsar på cityhandel för att skapa en mer levande innerstad. Talare här är Irene Warmer, citysamordnare i Norrköping och David Nilsson, vd för Linköping Innersta.



I övrigt bjuder Fastighetsmarknadsdagen Östergötland som vanligt på ett flertal djupa analyser, öppenhjärtiga intervjuer, panelsamtal och trendspaningar och nyckelfrågorna är naturligtvis – hur ser fastighetsåret 2020 ut, vad har det nya decenniet att bjuda på, och hur ser framtiden för Östergötlandsregionen ut?



Se hela programmet här.



Läs mer om de medverkande här.



Fastighetssverige och lokalnytt.se är arrangörer. Partners är Byggkoordinator/Arkitektgruppen/GKAK/A2H, Bixia, HomeQ och Mjölby Kommun.

- Eddie Ekberg

eddie@fastighetssverige.se

