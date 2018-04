Oscarsregissören till Göteborg 400+

Bild: Tobias Henriksson

Publicerad den 5 April 2018

Ruben Östlund kommer till seminariet Göteborg 400+.

tweet

Göteborg 400+ Ruben Östlund, som var Oscarsnominerad och vann Guldpalmen för sin film The Square, kommer till Fastighetssveriges framtidsseminarium Göteborg 400+ den 30 maj!

Bild: Beatrice Törnros

Stadsarkitekt Björn Siesjö diskuterar social hållbarhet med regissören Ruben Östlund på seminariet Göteborg 400+. Stadsarkitekt Björn Siesjö diskuterar social hållbarhet med regissören Ruben Östlund på seminariet Göteborg 400+.

Ruben Östlund är en av Sveriges mest framgångsrika filmregissörer och just nu vår kanske mest internationellt kända regissör. Vid filmfestivalen i Cannes 2017 tilldelades hans film The Square festivalens finaste pris - Guldpalmen - och i mars i år var samma film Oscarsnominerad i kategorin Bästa icke engelskspråkiga film.



Göteborgaren Ruben Östlund kommer på Göteborg 400+ att diskutera social hållbarhet i stadsplaneringen med Göteborgs stadsarkitekt Björn Siesjö. Kan tankarna bakom The Square användas för att utveckla Göteborg…?



Göteborg 400+ hålls på Elite Park Avenue Hotel på Avenyn den 30 maj. Det är ett renodlat framtidsseminarium med fokus på den göteborgska fastighetsmarknaden på 2020-talet och framåt – ett seminarium för visioner, högtflygande tankar och affärsmöjligheter i framtidens Göteborg. Du hittar den preliminära talarlistan här och du anmäler dig här.



- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Skicka denna artikel till e-post

Skriv ut/PDF

Mer från Fastighetssverige

Göteborg 400+

Oscarsregissören till Göteborg 400+ Göteborg 400+ Ruben Östlund, som var Oscarsnominerad och vann Guldpalmen för sin film The Square, kommer till Fastighetssveriges framtidsseminarium Göteborg 400+ den 30 maj! 30 maj – datumet för Göteborgs framtidsseminarium

Annons

Lista: De plockar ut högst styrelsearvoden 2018 Bolag Styrelsearvodena i de noterade fastighetsbolagen fortsätter att öka. Fastighetssverige har kartlagt var vilka bolag som höjer arvodena mest, och kan dessutom berätta hur Erik Paulssons sorti påverkar ersättningarna. De plockade ut högst styrelsearvoden ... Lista: Där tjänar man bäst

Genova Property jagar fler förvärv Bolag För Fastighetssverige berättar Michael Moschewitz, vd på Genova Property Group, varför bolaget köper sitt första longstay-hotell och vad man är på jakt efter framöver.

Sagax tar in 656 miljoner på D-aktier Bolag Sagax har beslutat om nyemission av stamaktier av serie D med företrädesrätt för bolagets aktieägare om högst 656 miljoner kronor.

Niam köper 20 000 kvadratmeter kontor i Danmark Transaktioner Niam har köpt fyra moderna kontorsfastigheter, omfattande 21 000 kvadratmeter, belägna i Kolding, Danmark.

Stena hyr ut i Malmö Uthyrning Under årets första tre månader har Stena Fastigheter Malmö hyrt ut 4 500 kvadratmeter lokaler i centrala lägen. Hyresgästerna är både nya och befintliga som vill utöka sin verksamhet. Stena bygger bostäder i Askim Stena Fastigheter satsar på förändrin...

Profi hyr ut 720 kvadratmeter i Kista Uthyrning Profi Fastigheter har tecknat hyresavtal med Bioservo Technologies AB om 720 kvadratmeter kontor i Nordic Forum Kista. Profi storköper i Stockholm

Ahlström och D Carnegie startar Albystiftelse Bolag Byggmästare Ahlström och D. Carnegie avser att gemensamt grunda Stiftelsen Mitt Alby, med tio miljoner kronor i startkapital. Ändamålet med stiftelsen blir att på olika sätt, bland annat finansiellt, stötta ambitiösa personer, organisationer och företag i Botkyrka. Så gick jätteaffären till Ahlström säljer Mitt Alby för drygt 1...

Geelys köp på Lindholmen klart Transaktioner I somras tecknade kinesiska Geely en avsiktsförklaring om att köpa en fastighet av Älvstranden Utveckling för att kunna uppföra ett innovationscenter på Lindholmen i Göteborg. Efter långa förhandlingar är affären nu i hamn och Geely ett steg närmare att kunna uppföra jätteanläggningen. Så ser Geelys Sverigeplaner ut Geely bygger stort innovationscenter ...

WSP satsar i Göteborg Bolag Göteborg ska växa med nära en tredjedel till 2035 och behovet av stadsutvecklingstjänster ökar snabbt. För att möta den ökande efterfrågan skapar WSP en ny avdelning med fokus på hållbar stadsutveckling. WSP anställer ny affärsområdeschef Så ska WSP växla upp i Europa

Sex aktörer ska bygga i Norra Ormesta Bygg/Arkitektur Nu är det klart vilka aktörer som får bygga i Norra Ormesta i Örebro.

”De kommande åren kommer att förändra energimarknaden i grunden” Energi/miljö Hållbara lösningar — ja tack! Men utan bök och extra kostnad. Över hälften av svenskarna oroar sig över planetens framtid och två tredjedelar tycker att det är viktigt att spara energi men det får inte vara dyrt eller krångligt.

Detta enligt rapporten Hållbar bekvämlighet — bekväm hållbarhet, som Jämtkraft tagit fram tillsammans med analysföretaget Kairos Future, och som handlar om svenskarnas krav på morgondagens energileverantörer. Energibranschen står inför stora förändringar.

Fastighetsmarknadsdagen Digitalisering Stockholm

Keynote speaker: Anna Felländer Fastighetsmarknadsdagen Digitalisering Stockholm Anna Felländer är en av Sveriges främsta experter på digitaliseringens påverkan på samhället och det svenska näringslivet. Felländer är nu klar som keynote speaker på Fastighetsmarknadsdagen Digitalisering på Epicenter Stockholm den 8 maj. Säkra era platser redan nu – på fredag är sista dagen för Boka Tidigt-erbjudandet. De leder Fastighetsmarknadsdagen Digi... Digitalisering: Så jobbar de ledande ...

Oscar: Inlösen av två tredjedelar av B-preffarna Bolag Innehavare av nästan 275 000 preferensaktier – 67 procent av de utestående aktierna – av serie B har begärt att få aktierna inlösta.