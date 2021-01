Oscar Engelbert.

Oscar Properties och SBB startar projekt i Karlskrona

Bostäder Oscar Properties har offentliggjort att Samterna AB, som ägs till hälften av Oscar Properties och till hälften av SBB, har erhållit bygglov för projekt Skogsglänta i Gullberna Park i Karlskrona. Bolaget kommer därmed att påbörja produktionen av 80 lägenheter.

– Det är glädjande att idag kunna offentliggöra projektstarten för produktionen av 80 bostäder i Karlskrona, och därmed ta ytterligare steg på Oscar Properties resa mot att bli ett mer renodlat förvaltnings- och utvecklingsbolag. Vår ambition har alltid varit att bygga de finaste och bästa bostäderna i Sverige, och det ser jag nu mycket fram emot att få göra genom detta spännande projekt i Karlskrona, säger Oscar Engelbert, vd Oscar Properties.



Det samägda bolaget Samterna AB kommer inom ramen för Projekt Skogsgläntan att bygga 80 bostäder i området Gullberga Park i Karlskrona. Lägenheterna kommer att uppföras i två etapper, omfattande fem hus totalt.



Hus ett till tre uppförs i första etappen, med säljstart under det första kvartalet 2021, produktionsstart under det fjärde kvartalet 2021, och inflytt under det fjärde kvartalet 2022.

Hus fyra och fem uppförs i den andra etappen med start under det fjärde kvartalet 2022.

