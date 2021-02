Oscar Engelbert. Bild: Oscar Properties

Oscar: Nya emissioner finansierar förvärv

Bolag Oscar Properties planerar att ta in 150 miljoner kronor via en företrädesemission och 117 miljoner i en apportemission. Syftet är att finansiera förvärvet av sex fastigheter i Västberga/Älvsjö och Helsingborg. Vd Oscar Engelbert, via Parkgate AB, har förbundit sig att teckna sin pro rata-andel om sammanlagt cirka 25 miljoner kronor.

Bolaget avtalade den 10 december 2020, villkorat av finansiering, om att förvärva fem kommersiella fastigheter i Västberga/Älvsjö samt en lagerfastighet i Helsingborg för totalt cirka 1,4 miljarder kronor. Tillträde till fastigheterna är planerat till april 2021.



Teckningsperioden för företrädesemissionen förväntas löpa från och med den 30 mars 2021 till och med den 13 april 2021.



Apportemissionen om totalt cirka 117 miljoner kronor är riktad till respektive säljare av fastigheterna i Västberga/Älvsjö och Helsingborg. Säljare till fastighetsportföljen i Västberga/Älvsjö är Peter Eriksson Fastighets AB och säljare till fastigheten i Helsingborg är Kvalitena AB. Teckningskursen i apportemissionerna är fastställd till 0,22 kronor per ny stamaktie.



Vd Oscar Engelbert kommenterar:

– I höstas offentliggjorde vi en ny riktning för Oscar Properties där vi har valt att satsa på att komplettera vår befintliga utvecklingsaffär med ett förvaltningsbestånd för att på så vis säkerställa stabila och förutsägbara intäkter till bolaget och skapa en stark plattform för fortsatt utveckling av de finaste och bästa bostäderna i Sverige. Förvärvet av ett antal förvaltningsfastigheter i Västberga/Älvsjö och Helsingborg ligger väl i linje med denna ambition och vi väljer nu, i enlighet med vad vi tidigare kommunicerat, att genomföra en företrädesemission och en apportemission villkorat av godkännande från en extra bolagsstämma som kommer att ge betydande tillskott till verksamheten och möjliggöra att vi kan fortsätta på den inslagna vägen. De stabila kassaflöden som långsiktigt genereras kommer i sin tur att möjliggöra ytterligare kompletterande förvärv.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen