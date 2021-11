Helena Ehrenborg, ansvarig för fastighetsbranschen, PwC Sverige. Bild: PwC.

Optimismen tillbaka inom fastighetsbranschen – Stockholms attraktionskraft minskar

Bolag Fastighetsbranschen kan se fram emot ett framgångsrikt 2022 enligt en ny rapport från PwC och Urban Land Institute om den europeiska fastighetsmarknaden. Rapporten visar även att stora strukturförändringar är på gång inom branschen och att Stockholms attraktionskraft minskar.

– Branschen har lagt pandemin bakom sig och blickar nu framåt mot ett starkt nästa år. 52 procent uttrycker stor optimism inför 2022, vilket är nivåer som vi inte har sett sedan undersökningen 2014. Förväntningarna på vinster skjuter också i höjden och nyanställningarna väntas bli fler under nästa år, säger Helena Ehrenborg, ansvarig för fastighetsbranschen, PwC Sverige.



Samtidigt som branschen signalerar optimism och framtidstro så finns det även orosmoln att hantera. När det gäller omvärldsrisker under den kommande femårsperioden, så svarar hela 72 procent att de oroas över bristande cybersäkerhet inom branschen.

– Uppkopplade städer och fastigheter som blir allt mer digitalt styrda skapar utrymme för cyberrisker. Det finns en generell säkerhetsskuld inom det digitala området och fastighetsbranschen är inget undantag. Därför är det viktigt att vi bygger in säkerhetsfrågorna i ett tidigt skede när vi planerar digital fastighetsutveckling, berättar Helena Ehrenborg.

– När det gäller sociala och politiska frågor så hamnar miljö i topp, följt av en tillgänglig bostadsmarknad och därefter social jämlikhet. Fastighetssektorn har nu chansen att leva upp till den sociala dimensionen av ESG-begreppet och enligt undersökningen menar de nu allvar med sitt engagemang i frågan, menar Helena Ehrenborg.



Att digitalisering står högt i kurs efter pandemin visar sig tydligt i undersökningen, där hela 86 procent uppger att de kommer att göra stora satsningar på tekniklösningar inom verksamheten framöver. Men det är inte bara inom teknikområdet som det väntas omställning inom en snar framtid. Nya krav från konsumenter och ett allt starkare fokus på hållbarhet resulterar i att så många som 68 procent tänker prioritera strukturella förändringar inom de närmaste åren.



En ytterligare tydlig trend i årets undersökning är ett ökat fokus på nya branscher vid fastighetsinvesteringar. Traditionella tungviktsområden som kontor, detaljhandel och industri, förpassas nu ner i hierarkin till förmån för andra sektorer.

– Här ser vi att utsikterna ser allra mest ljusa ut för uppstickare som fastigheter kopplade till nya energilösningar, logistik och datacenter, berätta Helena Ehrenborg.



Ett återkommande inslag i undersökningens tolvåriga historia är jämförelsen mellan europeiska storstäders attraktionskraft.

– I år tar London över förstaplatsen från Berlin, medan Paris håller ställningen på tredjeplatsen. För Stockholms del ser vi en tillbakagång med tre placeringar, vilket innebär att Köpenhamn nu toppar den nordiska rankingen, avslutar Helena Ehrenborg.



Om rapporten

Emerging Trends in Real Estate Europe 2022 baseras på en undersökning med 844 aktörer inom den europeiska fastighetsbranschen. Syftet är att skapa insikter om förutsättningar, utmaningar och trender inom fastighetsbranschen.

- Andreas Lithander

andreas@fastighetssverige.se

