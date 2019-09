Ömangruppen och Axcell Fastighetspartner flyttar ihop i Värnamo. Bild: Ömangruppen

Ömangruppen och Axcell Fastighetspartner flyttar ihop i Värnamo

Uthyrning Systerbolagen Ömangruppen och Axcell Fastighetspartner flyttar ihop i gemensamma lokaler hos Nyfosa i Värnamo.

Systerbolagen Ömangruppen och Axcell Fastighetspartner erbjuder båda tjänster för fastigheter. Axcell tar hand om alla delar inom förvaltning och Ömangruppen erbjuder helhetslösningar för inomhusklimat och energibesparing. Nu flyttar de in i nya, gemensamma lokaler i Värnamo.

– Vi har många nya avtalskunder i Värnamo och ser stor potential för att fortsätta växa i området och anställa fler tekniker. I de nya lokalerna kommer vi att bli mer tillgängliga för våra kunder. Det blir också ett lyft när det gäller arbetsmiljön och vi får en större gemenskap med kollegorna på Axcell, säger Richard Liv, filialchef på Ömangruppen.



De båda systerbolagen delar redan kontor på flera orter, vilket har lagt grunden för ett starkt samarbete. Kunderna består av bland annat av kommersiella, offentliga och privata fastighetsägare och bostadsrättsföreningar.

– Fördelen med att dela kontor med Ömangruppen att vi får ett starkare samarbete och mer spetskompetens i samma hus. Tillsammans kan vi erbjuda helheten när det gäller fastigheter, säger Jan-Erik Andersson, filialchef på Axcell Fastighetspartner.

– Axcell har växt från två till fem medarbetare i Värnamoområdet under det senaste året och de nya lokalerna blir mer ändamålsenliga för vår verksamhet. Och det känns extra kul att flytta in i Nyfosas lokaler eftersom de är en ny kund till oss.

