Ola Serneke lämnar rollen som vd för Serneke Group

Bolag Efter samtal med styrelsen i Serneke Group har Ola Serneke beslutat att lämna rollen som vd och koncernchef för Serneke Group.

Han lämnar även sin post som ledamot i bolagets styrelse. Ola Serneke fortsätter som ansvarig för bolagets större projekt inom stadsutveckling i sin roll som vd för Serneke Invest.



– Den genomförda förändringen tillförsäkrar en fortsatt stark utveckling av bolaget och bidrar till att stärka bolagets förtroende hos kunder, ägare och anställda. Beslutet betyder att Ola Serneke lämnar som vd och koncernchef för att fortsätta rikta sitt fokus mot affärsområdet Serneke Invest där han kommer att fortsätta skapa värde genom att driva stadsutveckling och en hållbar samhällsbyggnad, säger Jan C Johansson, styrelseordförande i Serneke Group.



Michael Berglin, vice vd i Serneke Group, blir tillförordnad vd och koncernchef.



Förändringarna i ledningen för Serneke Group föranleds av Ola Sernekes aktivitet i diskussionsforum på internet under pseudonym. En extern oberoende granskning av inläggen på forumet har initierats på styrelsens initiativ. Advokat Biörn Riese har genomfört granskningen som visar att inget brott mot reglementen har skett men att agerandet är uttryck för dåligt omdöme.



Jan C Johansson kommenterar utredningen:



– Även om granskningen visar att Ola inte begått några lagöverträdelser så har hans agerande påverkat förtroendet för bolaget och honom själv negativt. Med de utmaningar bolaget står inför medför förändringen att vi nu kan fortsätta fokusera på att utveckla ett starkare bolag, där lönsamhet och stabilitet är prioriterade områden.



– Denna lösning tror jag är den riktiga vägen framåt. Jag är medveten om att jag handlat på ett sätt som påverkat mångas syn på mig och vårt bolag negativt. Jag har i det här avseendet inte levt upp till den värdegrund som är så viktig för bolaget, och jag har brustit i att vara en bra förebild. Med denna förändring kommer jag att ha ett mer fokuserat uppdrag där jag kan använda mina styrkor för att fortsätta skapa värde för både samhället, bolaget och aktieägare, säger Ola Serneke.



De beskrivna förändringarna i Serneke Groups ledning sker med omedelbar verkan.

