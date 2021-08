Knut Pousette. Bild: Fastator

Ökat substansvärde för Fastator

Bolag Fastator redovisar ett ökat substansvärde för det andra kvartalet jämfört med året innan. Även omsättningen steg medan resultatet var lägre i förhållande till fjolårsperioden.

Kvartalet april – juni

Omsättning, miljoner kronor 78,8 (70,2)

Periodens resultat, miljoner kronor 3,9 (108,2)

Avkastning på eget kapital, procent 0,2 (7,7)

Soliditet, procent 36,3 (43,7)

Substansvärde, miljoner kronor 1 679,1 (1 540,2)

Substansvärde per aktie efter utspädning, SEK 21,8 (21,4)



Kommentar från vd Knut Pousette:

Årets andra kvartal har varit en intensiv period för våra innehavsbolag och trots fortsatt Coronapandemi har bolagen över lag skapat tillväxt. Sammantaget har Fastators balansräkning ökat med 30 procent sedan årsskiftet. Vårt innehavsbolag Studentbostäder i Norden har genomfört en geografisk expansion och tagit steget ut i Norden genom förvärv av fastigheter i Köpenhamn för 1,6 miljarder kronor. Företagsparkens tillväxt och geografiska expansion fortsätter och under perioden har bolaget förvärvat tolv nya fastigheter och har nu ett totalt fastighetsvärde om 1,25 miljarder kronor. Nordic PM har förvärvat Facility Management bolaget Nativus och har därmed stärkt sitt erbjudande över hela landet. Avslutningsvis har Point Properties lanserat visionen om en fjärde fastighet i Karlskoga. Den nya fastigheten kommer bli en ny stadsdel i staden och nyheten mottogs mycket väl av allmänhet och politiker.



I april bildade Fastator ett JV-bolag tillsammans med Broadgate Asset Management. Det nya bolaget har fått namnet Abamco. Syftet med bolaget är att i högt tempo finna lönsamma affärer, förvärva fastigheter och fastighetsbestånd som efter renodling och utveckling passar in i Fastators innehavsbolag.



I maj hölls årsstämma i Fastator. Stämman biföll förslagen att dela ut 0,65 kronor per aktie till aktieägarna samt att införa ett incitamentsprogram. Vidare bifölls valberedningens förslag om omval av samtliga styrelseledamöter.



Under maj månad emitterade Fastator även icke-säkerställda obligationer om 200 miljoner kronor där ramverket om 700 miljoner kronor därmed är fullt utnyttjat. Det nya kapitalet kommer att användas för fortsatta förvärv och upprätthållande av vår höga tillväxttakt.

