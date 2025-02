Tomas Carlsson, vd för NCC. Bild: Jonathan Grevsen

Ökat rörelseresultat men minskad orderingång för NCC ...

Bolag NCC såg rörelseresultatet öka under både Q4 och helåret 2024 – samtidigt minskade orderingång både under det avslutande kvartalet och helåret 2024.

Fjärde kvartalet 2024

- Orderingången uppgick till 13 449 (16 159) MSEK

- Nettoomsättningen uppgick till 20 323 (15 592) MSEK

- Rörelseresultatet uppgick till 844 (358) MSEK

- Resultat efter finansiella poster uppgick till 779 (354) MSEK

- Resultat efter skatt uppgick till 721 (392) MSEK

- Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 7,4 (4,0) SEK



Perioden januari-december 2024

- Orderingången uppgick till 54 730 (56 819) MSEK

- Nettoomsättningen uppgick till 61 609 (56 932) MSEK

- Rörelseresultatet uppgick till 2 032 (1 802) MSEK

- Resultat efter finansiella poster uppgick till 1 863 (1 803) MSEK

- Resultat efter skatt uppgick till 1 571 (1 573) MSEK

- Resultat per aktie efter utspädning uppgick 16,1 (16,1) SEK



NCC själva ser ett par punkter att lyfta fram:

- Högre rörelseresultat under både fjärde kvartalet och helåret 2024, främst drivet av fastighetsförsäljningar inom Property Development, men också som en följd av förbättrade rörelseresultat inom Industry och Building Nordics.

- Rekordstarkt kassaflöde drivet av fastighetsförsäljningar, ett starkt rörelseresultat samt positiva förändringar i rörelsekapitalet.

- Stabil orderingång för året som helhet.

- Vinst per aktie uppgick till 16,1 SEK i linje med det finansiella målet 16 SEK.

- Styrelsen har föreslagit en utdelning på 9,00 (8,00) SEK per aktie för 2024, samt en extrautdelning på 2,00 SEK per aktie.

- Under 2025 kommer NCC att genomföra en strategisk översyn av affärsområdet NCC Industry.



Vd Tomas Carlsson kommenterar rapporten:

– Genom en stark avslutning på året, med flera framgångsrika fastighetsförsäljningar och ett mycket bra underliggande rörelseresultat, har vi uppnått vårt finansiella mål, säger Tomas Carlsson, vd för NCC.

Ämnen