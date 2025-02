Thomas Holm, vd för Svenska Handelsfastigheter. Bild: Svenska Handelsfastigheter

Ökat förvaltningsresultat i Svenska Handelsfastigheters rapport

Bolag Svenska Handelsfastigheter ökar sitt förvaltningsresultat under fjärde kvartalet jämfört med samma period 2023. Förvaltningsresultatet uppgick 2024 till 181,4 miljoner kronor, medan det 2023 stannade på 119 miljoner kronor, vilket är en ökning med 52,4 procent mot föregående år.

– Svenska Handelsfastigheter var 2024 branschens mest framgångsrika och ledande bolag i arbetet med att hyra ut vakanser och optimera driften i vårt befintliga bestånd, vilket är väldigt glädjande att konstatera. Det visar att äkta hållbarhet bygger på att maximera potentialen i det vi redan har. Det resulterade också i ett starkare kassaflöde och ökad avkastning – ett tydligt bevis på en hållbar strategi, säger Thomas Holm, vd för Svenska Handelsfastigheter.



– Det är också ett tydligt styrkebesked att vi nu kan redovisa ett driftnetto på över en miljard kronor – en ökning med närmare en kvarts miljard jämfört med året innan. Det förklaras naturligtvis delvis av de stora förvärv som vi gjorde under förra året och som i sin tur även medförde att vi nu kan redovisa ett ökat fastighetsvärde om totalt nästan 19,4 miljarder kronor, säger Thomas Holm.



Under perioden oktober-december 2024 ökade hyresintäkterna till 413,1 miljoner kronor (294,3), driftnettot steg till 305,6 miljoner kronor (209,3) och resultatet efter skatt ökade till 1 524,0 miljoner kronor (-678,1). Direktavkastning rullande 12 månader 6,69% (5,89) medan soliditet per 31 december 2024 hamnade på 40,4% (42,4).



För perioden januari-december 2024 ökade hyresintäkterna till 1 492,9 miljoner kronor (1 196,0). Driftnettot steg till 1 116,1 miljoner kronor (890,1) och resultat efter skatt ökade till 2 002,0 miljoner kronor (-1 233,1).



Marknadsvärdet på fastigheterna uppgick till 19 387,3 miljoner kronor (14 215,2) per 31 december 2024.



– Vår aktiva förvaltning och vårt strategiska uthyrningsarbete gjorde att vi även ökade avkastningen på det befintliga beståndet och samtidigt fortsatte att växa. Vi befäste också vår position som marknadsledare och står nu mycket väl rustade för 2025. Tack vare en alltjämt löpande expansion och effektiv förvaltning kommer vi även i år att skapa stora värden, avslutar Thomas Holm.

Ämnen