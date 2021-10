Hans Wallenstam. Bild: Axel Ohlsson

Ökat förvaltningsresultat för Wallenstam

Bolag Wallenstam ökade förvaltningsresultatet och hyresintäkterna under Q3. Resultatet efter skatt motsvarar 2,5 kronor per aktie.

1 januari–30 september 2021

# Substansvärdet per aktie ökar med 8,90 kr i perioden och uppgår till 107,20 kr (98,30).

# Förvaltningsresultat fastigheter uppgår till 968 Mkr (860).

# Hyresintäkterna uppgår till 1 721 Mkr (1 576).

# Investering i byggnation av fastigheter uppgår till 2 471 Mkr (2 955).

# På bokslutsdagen är 2 212 lägenheter under produktion.

# Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgår till 1 496 Mkr (616), varav 599 Mkr (616) kommer från värdetillväxt i nyproduktion.

# Resultat före skatt uppgår till 2 770 Mkr (1 240) och resultat efter skatt uppgår till 2 650 Mkr (974), motsvarande 8,1 kr per aktie (3,0).



1 juli–30 september 2021

# Förvaltningsresultat fastigheter uppgår till 358 Mkr (310).

# Hyresintäkterna uppgår till 585 Mkr (536).

# Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgår till 477 Mkr (187), varav 210 Mkr (187) kommer från värdetillväxt i nyproduktion.

# Resultat efter skatt uppgår till 828 Mkr (344), motsvarande 2,5 kr per aktie (1,1).



Kommentar från vd Hans Wallenstam:

– Som jag tidigare har kunnat konstatera, fungerar vår affärsmodell väldigt bra även i tuffare tider. Det visar sig inte minst i vårt resultat där exempelvis driftnettot ökar med 10 procent för delåret, och förvaltningsresultatet med 13 procent.

– Vi fortsätter att producera nya hem – nyligen byggstartade vi vår 10 000:e lägenhet sedan millennieskiftet. Genom allt det arbete vi gör för att utveckla våra fastigheter och bygga nya, så skapar vi vår egen tillväxt, vilket känns helt fantastiskt.

