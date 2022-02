Andreas Wahlén, vd för NP3. Bild: Kristoffer Lönnå

Ökat förvaltningsresultat för NP3

Bolag NP3 redovisar ett ökat förvaltningsresultat under fjärde kvartalet, jämfört med samma period året innan. Styrelsen föreslår höjd utdelning till 4,30 kronor (3,60).

Hyresintäkterna uppgick till 343 miljoner kronor (283), en ökning med 21,2 procent mot föregående år.



Driftnettot uppgick till 252 miljoner kronor (214).



Förvaltningsresultatet uppgick till 182 miljoner kronor (150). Det ökade förvaltningsresultatet beror till största del på ett större fastighetsbestånd men även på ett större förvaltningsresultat i NP3:s intresseföretag och joint venture.



Resultatet före skatt var 1 148 miljoner kronor (419).



Resultatet efter skatt blev 933 miljoner kronor (318), och per aktie 16,77 kronor (5,58).



Styrelsen föreslår en utdelning på 4,30 kronor per aktie (3,60), vid två utbetalningstillfällen om vardera 2,15 kronor per aktie.



Substansvärde, EPRA NAV, per aktie låg på 118,64 kronor (80,47).



– Min ambition är att NP3 skall nå en fortsatt tillväxt med bibehållna nyckeltal. Tillväxt som ska öka vår intjäning till minskad risk för våra aktieägare och finansiärer, kommenterar vd Andreas Wahlén och fortsätter.

– Vi kommer sannolikt se en högre inflation under en period. Min bedömning är att det kommer röra sig om en mer kortsiktig inflationstendens, givet att världens ekonomier nu åter öppnar upp. Då alla våra hyresavtal är inflationsjusterade eller har årlig uppräkning på våra intäkter kommer en kortsiktig inflationsökning endast påverka NP3 marginellt.

- Andreas Lithander

andreas@fastighetssverige.se

