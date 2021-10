Biljana Pehrsson, vd för Kungsleden. Bild: Kungsleden

Ökat förvaltningsresultat för Kungsleden

Bolag Kungsleden redovisar ökade hyresintäkter och ett högre förvaltningsresultat i det tredje kvartalet jämfört med samma period föregående år.

Hyresintäkterna uppgick till 641 miljoner kronor (619), en ökning med 3,6 procent mot föregående år.



Driftnettot uppgick till 466 miljoner kronor (451), en ökning med 3,3 procent mot föregående år.



Förvaltningsresultatet uppgick till 354 miljoner kronor (329), en ökning med 7,6 procent mot föregående år.



Resultatet före skatt var 743 miljoner kronor (494). Resultatet påverkades positivt av värdeförändringar av fastigheter på 339 miljoner kronor (178), samt värdeförändringar av räntederivat på 51 miljoner kronor (-13).



Resultatet efter skatt blev 590 miljoner kronor (387), en ökning med 52,5 procent mot föregående år.



Resultat per aktie hamnade på 2,74 kronor (1,77), vilket innebär en ökning med 54,8 procent mot föregående år.



Substansvärde, EPRA NAV, per aktie låg på 109,10 kronor (98,45).



Biljana Pehrsson skriver bland annat följande i sitt vd-ord:



Kungsleden levererar ett allt starkare förvaltningsresultat. Högre hyresintäkter tack vare positiv nettouthyrning sedan 2018 och flera omförhandlingar till högre hyra ihop med lägre finans- och administrationskostnader bidrar till att förvaltningsresultatet ökar med sju procent till 1 004 miljoner kronor för årets första nio månader.



Den ekonomiska tillväxten i Sverige i år väntas bli den starkaste på flera decennier. Det skapar en god efterfrågan på kommersiella lokaler i våra huvudmarknader Stockholm, Göteborg, Malmö och Västerås. Transaktionsmarknaden fortsätter att vara rekordstark. Vi ser goda utsikter framåt.



För årets första nio månader har vi tecknat 226 nya hyresavtal till ett hyresvärde om 165 Mkr. Nettouthyrningen uppgick till 33 Mkr. Jag är extra stolt över att vi har fått förtroendet från en av våra största kunder Northvolt om att ingå ett 15-årigt hyresavtal med nytt kontor på Finnslätten, Västerås. Här ska vi bygga en klimatsmart kontorsbyggnad med trästomme med nära noll i koldioxidavtryck.



Vi fortsätter att framgångsrikt omförhandla befintliga hyresavtal. Fram till och med september har vi omförhandlat 73 befintliga hyresavtal till ett hyresvärde om 190 Mkr och ökat hyran med i genomsnitt 8 procent. Nyuthyrningar och omförhandlingar resulterar i att vår genomsnittshyra i förvaltningsbeståndet ökar på rullande 12-månaders basis med 4 procent till 1 548 kr/kvm per den 30 september. Tack vare hyresgästinflyttningar under tredje kvartalet ökar vår uthyrningsgrad till 92,7 procent från 92,4 procent per sista juni.

- Andreas Lithander

andreas@fastighetssverige.se

