Ökade hyresintäkter för John Mattson

Bolag Hyresintäkterna ökade med 17 procent under första halvåret. Samtidigt fortsätter bolaget att växa i Stockholmsregionen.

Januari – juni 2021

Hyresintäkterna uppgick till 162,6 Mkr (138,8), en ökning med 17 procent.

Förvaltningsresultatet uppgick till 45,3 Mkr (43,6), motsvarande 1,35 kr per aktie (1,30). Justerat för kostnadsförd avsättning hänförligt till vd:s framtida pension, ökade tillväxten i förvaltningsresultatet med 18 procent.

Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital uppgick till 52,7 Mkr (44,4).

Värdeförändringarna för fastigheter uppgick till 434,0 Mkr (52,4), varav realiserade värdeförändringar 0,9 Mkr (0,0). Värdeförändringarna för räntederivat uppgick till 23,3 Mkr (-16,9).

Periodens resultat efter skatt uppgick till 395,3 Mkr (59,3), motsvarande 11,74 kr per aktie (1,76).

Fastighetsvärdet uppgick till 8 651 Mkr (7 277).

Investeringarna uppgick till 260,1 Mkr (859,4), varav 170,6 Mkr (767,5) avsåg förvärv.



Under andra kvartalet tecknade John Mattson avtal om förvärv av fastigheter i Sollentuna kommun samt förvärvade och tillträdde fastigheter i Nacka och Upplands Väsby kommun. Dessutom tecknades avtal om förvärv av aktier i HEFAB Fastighets AB och EFIB Aktiebolag, två fastighetsbolag med bostadsfastigheter i Stockholm.

– I enlighet med vår tillväxtstrategi har John Mattson den senaste tiden växt storleksmässigt och geografiskt. Bolaget finns nu i fem kommuner i Stockholm. Genom ytterligare förvärv i Sollentuna, av drygt 450 lägenheter i Häggvik och Tureberg, blir vi en än viktigare bostadsaktör i Sollentuna kommun där vi kommer ta en aktiv roll i arbetet med att förstärka tryggheten och trivseln i våra områden, kommenterar John Mattsons vd Siv Malmgren.



De senaste tolv månaderna ökade förvaltningsresultatet per aktie med 18 procent och substansvärdet per aktie med 26 procent. John Mattsons mål är en genomsnittlig årlig ökning av förvaltningsresultatet per aktie med minst 10 procent och en substansvärdestillväxt per aktie med minst 10 procent.



Fastighetsvärdet uppgick den 30 juni till 8,7 miljarder kronor, en ökning under andra kvartalet med 0,5 miljarder kronor. Ett ökat fastighetsvärde förklaras framför allt av förvärv och orealiserade värdeförändringar på grund av bland annat förändrade avkastningskrav.



Efter andra kvartalets utgång har John Mattson tecknat avtal om förvärv av ytterligare aktier i HEFAB och EFIB vilket innebär att John Mattson därmed kontrollerar totalt 95 procent i HEFAB och 99 procent i EFIB. Tillträde av aktierna sker under kvartal tre, vilket innebär att förvärvet konsolideras fullt ut per 30 september. Baserat på John Mattsons fastighetsvärde vid utgången av andra kvartalet, med tillägg av förvärvet av HEFAB och EFIB samt det tidigare kommunicerade förvärvet i Sollentuna som tillträds 1 oktober, beräknas John Mattsons sammanlagda fastighetsvärde uppgå till närmare 15 miljarder kronor.

– Vi är mycket glada över att ha förvärvat aktier i dessa bolag. HEFAB:s och EFIB:s fastigheter passar väl in i John Mattsons fastighetsportfölj och ägande i bolagen ger oss exponering mot fler attraktiva delmarknader i Stockholm, ytterligare projektmöjligheter och en positiv påverkan på förvaltningsresultatet, avslutar Siv Malmgren.

