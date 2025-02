Besqabs vd Magnus Andersson och fastigheten Tegeltornen i Sundbyberg (Bilden är ett montage). Bild: Besqab

Ökad omsättning och rörelseresultat för Besqab

Bolag Besqab redovisar ökad omsättning och rörelsevinst under fjärde kvartalet 2024, jämfört med samma period året innan. – Besqabs position är starkare än någonsin efter samgåendet mellan Aros Bostad och Besqab under året, skriver Magnus Andersson i vd-ordet till rapporten.

Besqabs omsättningen uppgick under kvartalet till 784 miljoner kronor, vilket är en ökning jämfört med samma period föregående år. Kvartalets bruttoresultat uppgick till cirka 128 miljoner kronor jämfört med cirka 71 miljoner kronor föregående år, vilket motsvarar en bruttomarginal på 16,3 procent. Kvartalets rörelseresultat uppgick till cirka 65 miljoner kronor jämfört med cirka 42 miljoner kronor samma period föregående år och belastas av högre omkostnader kopplat till samgåendet.



– Vår bedömning är att samgåendet kommer att generera kostnadssynergier uppgående till närmare 100 miljoner kronor årligen från 2026 och framåt och dessa kostnadssynergier realiseras gradvis.



Det egna kapitalet enligt segmentsredovisningen uppgick vid kvartalets utgång till cirka 3,6 miljarder kronor och balansomslutningen till cirka 5,4 miljarder kronor, motsvarande en soliditet om 66,6 procent.



Nyckeltal ur rapporten:

Perioden januari–december 2024

Enligt segmentsredovisningen uppgick nettoomsättningen till 2 240,7 Mkr (1 432,7). Bruttoresultatet uppgick till 384,3 Mkr (284,5) och bruttomarginalen var 17,2 procent (19,9).

Enligt segmentsredovisningen uppgick rörelseresultatet till 156,0 Mkr (173,7) och rörelsemarginalen var 7,0 procent (12,1). Periodens resultat uppgick till 128,5 Mkr (130,4). Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,40 kr (2,66).

Enligt segmentsredovisningen uppgick soliditeten per balansdagen till 66,6 procent (80,5), eget kapital uppgick till 3 585,0 Mkr (2 096,4) och balansomslutningen uppgick till 5 382,0 Mkr (2 603,8). » Enligt IFRS uppgick nettoomsättningen till 3 375,7 Mkr (1 487,7), rörelsemarginalen var 1,8 procent (14,1). Årets resultat uppgick till 41,0 Mkr (168,3). Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,45 kr (3,43).

Enligt IFRS uppgick soliditeten per balansdagen till 57,1 procent (70,4), eget kapital uppgick till 3 188,7 Mkr (1 788,0) och balansomslutningen uppgick till 5 580,7 Mkr (2 540,7).

Andelen bokade eller sålda bostäder i pågående produktion uppgick till 77 procent (87). Antal

sålda bostäder under perioden uppgick till 280 (56).

Antal av bostadsrättsköpare tillträdda bostäder under perioden uppgick till 486 (533). Antal vinstavräknade bostäder enligt IFRS uppgick till 819 (574).



Perioden oktober – december 2024

Enligt segmentsredovisningen uppgick nettoomsättningen till 784,3 Mkr (389,4). Bruttoresultatet uppgick till 128,0 Mkr (70,5) och bruttomarginalen var 16,3 procent (18,1).

Enligt segmentsredovisningen uppgick rörelseresultatet till 64,8 Mkr (41,5) och rörelsemarginalen var 8,3 procent (10,6). Periodens resultat uppgick till 58,8 Mkr (25,4). Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,57 kr (0,49).

Enligt IFRS uppgick nettoomsättningen till 512,4 Mkr (487,7), rörelsemarginalen var 10,9 procent

(14,5). Periodens resultat uppgick till 47,6 Mkr (52,6). Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,46 kr (1,01).

Andelen bokade eller sålda bostäder i pågående produktion uppgick till 77 procent (87). Antal sålda bostäder under perioden uppgick till 69 (22).

Antal av bostadsrättsköpare tillträdda bostäder under perioden uppgick till 88 (124). Antal vinstavräknade bostäder enligt IFRS uppgick till 130 (108).

