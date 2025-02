Joakim Alm, vd Alm Equity. Bild: Alm Equity

Ökad omsättning och rörelseresultat för Alm Equity

Bolag Alm Equity redovisar en ökad omsättning och ett stärkt rörelseresultat under årets fjärde kvartal, jämfört med samma period 2023.

Omsättningen för ALM Equity steg 108,1 procent till 1 330 miljoner kronor (639). Rörelseresultatet blev 13 miljoner kronor (-421), med en rörelsemarginal på 1,0 procent. Resultatet före skatt var -67 miljoner kronor (-479), medan resultatet efter skatt blev -60 miljoner kronor (-453). Resultat per aktie uppgick till -1,23 kronor (-42,56).



Under kvartalet fullföljdes affären med den internationella fonden förvaltad av Aermont Capital, där de tillträdde sina 60 procent av det gemensamma bolaget som numera äger samtliga tillgångar från fusionen av Svenska Nyttobostäder. Köpeskillingen uppgick till 1 886 miljoner kronor, varav 268 miljoner kronor kommer att erhållas i samband med slutreglering av köpeskillingen. Transaktionen redovisades i tredje kvartalet i samband med att villkoren för affären uppfylldes.



Den 31 oktober konverterades det utestående innehavet av konvertibler i Besqab till 1 975 576 stamaktier.



Under december emitterade ALM Equity nya obligationer om 500 miljoner kronor med löptid om 3,25 år och återköpte 459 miljoner kronor av de tidigare obligationslånen. Samtidigt påkallades förtida inlösen av utestående obligationer till ett värde om 441 miljoner kronor, denna del fullföljs först den 15 januari 2025. Netto efter dessa åtgärder kommer den utestående obligationsskulden ha minskat med 400 miljoner kronor. Åtgärderna stärker ALM Equitys finansiella stabilitet och skapar en bättre balans mellan skulders förfallostruktur och återbetalningstid på bolagets investeringar. Läs mer på sidan 13.



Bland de väsentliga händelserna efter kvartalets slut kan nämnas att den förtida inlösen av utestående obligationslån om 441 miljoner kronor har fullföljts och minskat utestående obligationslån med 400 miljoner kronor som därefter uppgår till 1 200 miljoner kronor.



Styrelsen föreslår 8,40 (8,40) kr i utdelning kontant per preferensaktie att utbetalas med 2,10 (2,10) kr kvartalsvis. Vidare föreslås att ingen utdelning utgår till stamaktieägarna.

