Oförändrat Q1-resultat för Klövern

Publicerad den 26 April 2018

tweet

Bolag Klöverns förvaltningsresultat uppgick under det första kvartalet till 319 miljoner kronor, precis samma som förra året.

Bild: David Schmidt

Rutger Arnhult. Rutger Arnhult.

Intäkterna uppgick till 772 mkr (762).



Driftöverskottet uppgick till 507 mkr (503).



Förvaltningsresultatet uppgick till 319 mkr (319).



Resultatet före skatt uppgick till 708 mkr (1 018) och resultatet efter skatt, hänförligt till moderbolagets aktieägare, uppgick till 585 mkr (789) motsvarande 0,58 kr (0,77) per stamaktie.



Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 395 mkr (676).



Projektutveckling, inklusive utveckling av byggrätter, bidrog med värdeökningar på fastigheter om 80 mkr (156).



Efter tillträde av 3 fastigheter för 2 855 mkr, frånträde av 2 fastigheter för 648 mkr och investeringar på 464 mkr uppgick värdet på fastighetsportföljen till 46 114 mkr.



Räntetäckningsgraden uppgick till 2,9 (3,0) och den justerade soliditeten till 36,4 procent.



EPRA NAV ökade med 6 procent under kvartalet till 14,86 kr.



Vd Rutger Arnhult:

- Klövern redovisar ett stabilt resultat för 2018 års första kvartal, samtidigt som projektverksamheten har fortsatt att utvecklas väl och etablering har skett i Köpenhamn genom två stora förvärv.



- Nettoinflyttningen var stark och uppgick till 40 mkr, att jämföra med 33 mkr under det första kvartalet 2017 och 54 mkr under helåret 2017. Den största enskilda inflyttningen var EU-myndigheten European Centre For Disease Prevention and Control (ECDC) på cirka 9 400 kvm i Solna. Efter ett mycket intensivt 2017 då Klövern genom 81 transaktioner fortsatte att fokusera portföljen till starka tillväxtorter i Sverige togs under 2018 års första kvartal två kraftfulla steg in på den danska marknaden. Genom förvärv av två stora fastigheter i Köpenhamn har vi på kort tid etablerat en stark position för fortsatt tillväxt i Danmark. Vid slutet av kvartalet uppgick värdet på fastigheterna i Köpenhamn till 2,8 mdkr, vilket gör Köpenhamn värdemässigt till Klöverns femte största stad.



- Efter en längre tids sondering har Klövern under kvartalet även tagit ett första steg in på den amerikanska marknaden. Vi har tecknat ett avtal, till ett värde av 16 miljoner USD, avseende en tomträtt på Manhattan, en hörnfastighet invid 6th Avenue (1241-1251 Broadway) som idag nyttjas till parkering och ligger mindre än 500 meter från Empire State Building. Ambitionen är att utveckla en högkvalitativ kontorsbyggnad på cirka 14 000 kvm tillsammans med den lokala fastighetsutvecklaren GDS Development. CBRE har fått uppdraget att sköta uthyrningsarbetet. Skidmore, Ownings & Merrill (SOM) har fått uppdraget att rita byggnaden som planeras att gröncertifieras via LEED.



- Klövern har en projektvolym som är relativt stabil med en årlig volym om cirka 1,5 mdkr. Efter framgångsrikt slutförande av bland annat ombyggnationen av ett kontorshus åt EU-myndigheten ECDC är några av de idag mest omfattande projekten hotell- och mässanläggningen Åby Arena i Göteborg och kontorsprojektet Kopparhusen i Norrköping. Projektutvecklingen, inklusive utveckling av byggrätter, bidrog med värdeökningar på fastigheter om 80 mkr under det första kvartalet, eller med 470 mkr under de senaste 12 månaderna.



- Inom Klövern Living arbetar vi med ett stort antal bostadsprojekt. Mot bakgrund av det rådande marknadsläget planeras de första projektstarterna tidigast under slutet av 2018.



- Under 2018 har Klövern förvärvat aktier i fastighetsutvecklingsbolaget Tobin Properties i två steg; genom en riktad emission, följt av ytterligare aktier genom ett kontant budpliktsbud. Under det första kvartalet redovisas innehavet som andelar i intresseföretag. Tobin Properties konsolideras i Klövern fr o m 4 april 2018. Klöverns finansiella styrka är fortsatt god. Vid slutet av det första kvartalet uppgick den justerade soliditeten till 36,4 procent medan räntetäckningsgraden under de senaste 12 månaderna låg oförändrat kvar på 2,9 och den genomsnittliga finansieringsräntan förbättrades till 2,3 procent. Under kvartalet har vi emitterat ett icke-säkerställt obligationslån om 1 500 mkr och ett icke säkerställt grönt obligationslån om 900 mkr.



- Substansvärdet per aktie (EPRA NAV) uppgick till 14,86 kr, motsvarande en ökning med 6 procent sedan årsskiftet och 15 procent under de senaste 12 månaderna.



- Sammantaget är vi nöjda med utvecklingen under inledningen av 2018 och ser med tillförsikt fram emot en fortsatt stabil utveckling under resten av året.



- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Skicka denna artikel till e-post

Skriv ut/PDF

Mer från Fastighetssverige

Därför vill Caroline Arehult leda Hemfosa Karriär I höst blir Caroline Arehult ny vd för Hemfosa – efter att ha arbetat för Skanska i snart 20 år och nått positionen som vd för dotterbolaget Skanska Fastigheter Stockholm. För Fastighetssverige berättar hon om hur hon ser på sin nya roll och vad det var som slutligen fick henne att vända blad. "En fantastisk möjlighet som jag inte kunde tacka nej till", säger hon. Caroline Arehult blir ny vd för Hemfosa

Klövern utvecklar kontor – på Manhattan Bolag Klövern tar klivet in på den amerikanska marknaden. Bolaget planerar att utveckla 14 000 kvadratmeter kontor på Manhattan, New York. Oförändrat Q1-resultat för Klövern

Annons

Fastighetsmarknadsdagen Digitalisering Stockholm

Digitalisering i alla led Fastighetsmarknadsdagen Digitalisering Stockholm Boklok-konceptet bygger på digitalisering och automatisering av varje led i processen. Bolagets forsknings- och utvecklingschef Jerker Lessing berättar på Fastighetsmarknadsdagen Digitalisering Stockholm om en stenhård strävan efter mer effektivt byggande. Säkra din plats nu – anmälan stänger på onsdag. Rätt ledarskap i digitaliseringsresan Stronghold om framtidens proptech

Så förhandlade Castellum med Porsche: "Två utmaningar" Uthyrning För Fastighetssverige berättar Peder Karlén, Castellums affärsområdeschef för Jönköping om förhandlingarna som ledde till nybygget av Porsches åttonde center intill E4:an i Jönköping.

Oförändrat Q1-resultat för Klövern Bolag Klöverns förvaltningsresultat uppgick under det första kvartalet till 319 miljoner kronor, precis samma som förra året. Klövern utvecklar kontor – på Manhattan

Balder utökar beståndet i Norge Transaktioner Balder köper en fastighet i Oslo av Skanska för 400 miljoner kronor.

"Någon måste vara i skuld om man ska bygga bostäder" Bostäder | PLAY Med fem månader kvar till valet berättar Stefan Attefall hur han ser på den bostadspolitiska debatten som förs i dag.

NREP och Erik Wallin inleder samarbete Bolag NREP och Byggnadsfirman Erik Wallin påbörjar samarbetet för att börja bygga över 450 lägenheter i Stockholm.

Förbättrade siffror från Kungsleden Bolag Trots något lägre intäkter och driftnetto lyckades Kungsleden överträffa förra årets förvaltningsresultat för första kvartalet.

HSB bygger 440 lägenheter i Stockholm Bygg/Arkitektur HSB påbörjar planarbete för 440 lägenheter på Bolidenplan i södra Stockholm.

Peab bygger ut sjukhus i Norge Bygg/Arkitektur Peab har fått uppdraget att bygga ut Martina Hansens Hospital i Baerum söder om Oslo.

Fastighetsmarknadsdagen Digitalisering Stockholm