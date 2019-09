Mats Hulth. Bild: Offentliga Hus

Offentliga Hus spänner bågen – visar nya mål

Ekonomi/Finansiering Fastators största innehavsbolag Offentliga Hus har beslutat att etablera finansiella och operationella mål i syfte att ge kapitalmarknaden en tydlig bild över vilka mål och parametrar som bolaget strävar efter att uppnå och styra verksamheten efter.

Offentliga Hus finansiella mål är:

Soliditet om lägst 35 procent

Total belåningsgrad om högst 60 procent

Räntetäckningsgrad om lägst 2,0 gånger



Offentliga Hus operationella mål är:

En överskottsgrad om lägst 70 procent

Ett utökat fokus på hållbarhet, exempelvis genom förvärv av miljöcertifierade fastigheter och investeringar i energieffektiviseringar i befintligt fastighetsbestånd



Utöver ovanstående finansiella och operationella mål strävar Offentliga Hus efter att erhålla en investment grade rating inom två år samt genomföra en börsintroduktion under 2020.



– Vår ambition är att vara Sveriges främsta samhällsfastighetsbolag med en god diversifiering avseende såväl hyresgäster som geografi. Den nya ledningsgruppen som kommer på plats under första kvartalet nästa år, i kombination med den skalbara förvaltning vi åtnjuter genom Nordic PM, ger oss goda förutsättningar till en fortsatt starkt tillväxt under förbättrad lönsamhet samtidigt som vi successivt förbättrar våra finansiella nyckeltal med målsättningen att uppnå en investment grade rating inom två år.

– Som vi meddelade den 2 september 2019 har vi upptagit en rating från Nordic Credit Rating och vår ambition är att vara aktiva på kapitalmarknaden även framgent, kommenterar Mats Hulth, styrelseordförande Offentliga Hus.

