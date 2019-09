Fredrik Brodin. Bild: Stefan Tell / Stendörren

Offentliga Hus rekryterar ny ledningsgrupp – från Stendörren

Bolag Offentliga Hus rekryterar ny ledning – från Stendörren. Fredrik Brodin som tillträder som vd efter Lars Holm, Magnus Sundell som tillträder som CFO och Johan Bråkenhielm som tillträder som transaktionsansvarig.

Fredrik Brodin, Magnus Sundell och Johan Bråkenhielm kommer närmast från motsvarande befattningar på Stendörren Fastigheter och har lett Stendörren Fastigheters framgångsrika resa från notering på Nasdaq First North 2014 med ett fastighetsvärde om cirka två miljarder kronor till ett välrenommerat bolag på Nasdaq Main List med ett fastighetsvärde om cirka nio miljarder kronor och ett börsvärde om cirka fyra miljarder kronor.

– Det är sällan man får möjlighet att rekrytera tre samspelta och välmeriterade talanger samtidigt, det är en möjlighet vi ogärna missar. Vi har höga förväntningar på att det tempo som bolaget hållit fram till nu kommer att kunna fortsätta. Det är också positivt att denna grupp har varit verksam i noterad miljö, det kommer att underlätta Offentliga Hus kommande börsnotering, säger Mats Hulth, styrelseordförande i Offentliga Hus.



Samtliga tre tillträder sina tjänster under det första kvartalet 2020. Nuvarande vd, Lars Holm kommer att vara fortsatt verksam i bolaget tills den nya ledningsgruppen har etablerat sig.

– Offentliga Hus har under min tid som vd växt vårt fastighetsbestånd från cirkaa 1,6 miljarder till ca 6 miljarder. Det har varit en intensiv och spännande resa och det känns skönt att lämna över stafettpinnen i trygga händer när jag ger mig ut på nya äventyr, säger Lars Holm, nuvarande VD på Offentliga Hus.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

Ämnen