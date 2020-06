Fredrik Brodin. Bild: Stefan Tell / Stendörren

Offentliga Hus köper i Göteborg

Transaktioner Fastators innehavsbolag Offentliga Hus har ingått avtal med ett lokalt investerarkonsortie avseende förvärv av Opalparken Bostads AB med den obebyggda fastigheten Göteborg Önnered 45:17. Förvärvet tillträds den 1 juli 2020.

Fastigheten är en projektfastighet med en avtalad projektentreprenad för uppförande av cirka 10 250 kvadratmeter bruttoarea (BTA), huvudsakligen för studentbostäder. Ett 20-årigt blockhyresavtal är tecknat med Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder. Hyresvärdet för fastigheten uppgår efter färdigställande till drygt 16 miljoner kronor per år och inflytt beräknas till augusti 2022.



Offentliga Hus äger sedan tidigare grannfastigheten, Önnered 4:15, som även den är under uppförande av cirka 13 000 kvadratmeter uthyrbar yta. Långa hyresavtal är tecknade med Göteborgs Stad och Hemköp och inflytt är beräknad till fjärde kvartalet 2020.

– Detta förvärv av det framtida studentbostadshuset, med ett 20-årigt hyresavtal, blir ett starkt komplement till Offentliga Hus fastighetsportfölj i Västra Götaland. Fastigheten har ett mycket bra läge vid Opaltorgets spårvagnstation i Göteborgs utkant och är grannfastighet till Önnered 4:15 som Offentliga Hus sedan tidigare förvärvat", kommenterar Fredrik Brodin, vd på Offentliga Hus, och fortsätter:

– Vi ser ett fortsatt starkt flöde av intressanta transaktionsmöjligheter och vi har fortfarande inte sett någon påverkan på hyresintäkterna i vår förvaltningsportfölj av de samhällsproblem som utbrottet av Covid-19 medfört. Arbetet med att bygga ut och stärka organisationen fortlöper och vi siktar på en kapitalanskaffning och börsintroduktion under 2020.

– Förvärvet av Önnered 45:17 bidrar till vårt kluster av fastigheter i Göteborgsregionen och vi ser med tillförsikt fram emot att komplettera Offentliga Hus fastighetsportfölj med liknande samhällsfastigheter, säger Johan Bråkenhielm, COO på Offentliga Hus.



Köparens rådgivare i denna transaktion har varit Joachim Svedberg, Colliers International.

