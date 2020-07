Fredrik Brodin, vd på Offentliga Hus. Bild: Stefan Tell / Stendörren

Offentliga Hus förvärvar Simrishamns sjukhus

Transaktioner Fastators innehavsbolag Offentliga Hus har ingått avtal med Frisk Drift AB avseende förvärv av fastigheterna Simrishamn Solrosen 9, 19 och 20. Förvärven sker genom bolagsförvärv och tillträdet är beräknat till den 31 augusti 2020.

Den uthyrningsbara arean på fastigheterna uppgår till 25 500 kvadratmeter och består av lokaler för primärvård, specialistvård, psykiatri, vårdcentral, tandläkare och ytterligare flertalet inrättningar kopplat till offentlig verksamhet. Den största hyresgästen i fastigheterna är Region Skåne som hyr drygt 11 000 kvadratmeter. Årshyresvärdet uppgår till drygt 18 miljoner kronor och den genomsnittliga återstående hyresavtalstiden överstiger 10 år. Överenskommet fastighetsvärde i transaktionen uppgår till 182 miljoner kronor och den preliminära köpeskillingen för aktierna beräknas till cirka 101 miljoner kronor.



– Fastigheterna utgör en regional vårdhub i Skåne och detta förvärv blir ett starkt komplement till Offentliga Hus fastighetsportfölj. Vi ser med tillförsikt fram emot att under många år framöver utveckla fastigheterna och i samarbete med regionen och privata aktörer erbjuda Simrishamns invånare ett sjukhus som levererar välfärdstjänster av hög klass. Offentliga Hus långsiktiga ägande gör att vi kan investera i och tillhandahålla ändamålsenliga lokaler för våra hyresgäster under lång tid framöver, kommenterar Fredrik Brodin, VD på Offentliga Hus.



– Vi är nöjda med att ha genomfört den här affären med Frisk Drift AB och ser fram emot att framöver göra ytterligare kompletteringsförvärv till vår fastighetsportfölj med liknande vårdfastigheter. Dessa samhällsfastigheter stärker vårt kluster i Skåne och kommer att generera stabila kassaflöden under många år framöver, säger Johan Bråkenhielm, COO på Offentliga Hus.



– Vi har med stort engagemang ägt och förvaltat Simrishamns Sjukhus under många år. Den "nära vård" som sjukhuset kan erbjuda för hela Simrishamn med omnejd är oerhört viktig för vår region i Skåne. Möjligheten att få sälja till en kapitalstark ägare med långsiktiga ambitioner som Offentliga Hus är fantastiskt för alla som arbetar på sjukhuset, och framför allt för alla patienter som söker vård där, avslutar Uno Levinsson, delägare i Frisk Drift AB.

