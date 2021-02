Jennie Högstedt Björk. Bild: Odd Molly

Odd Mollys fastighetsverksamhet ger resultat

Bolag Intäkterna för Odd Mollys fastighetsverksamhet ökade från rejält under det fjärde kvartalet jämfört med motsvarande period 2019.

Bolagets fjärde kvartal i siffror:

De totala intäkterna minskade med 16 procent till 37,1 miljoner kronor (43,9), varav modeverksamheten stod för 28,1 miljoner kronor (43,5) och fastighetsverksamheten för 9,0 miljoner kronor (0,4).

Bruttovinstmarginalen ökade till 61,8 procent (32,7).

Rörelseresultatet uppgick till -19,1 miljoner kronor (-26,9).

Orealiserade värdeförändringar av förvaltningsfastigheter uppgick till 46,4 miljoner kronor (0,0).

Resultat efter skatt uppgick till 13,3 miljoner kronor (-28,5).

Resultat per aktie uppgick till 0,23 kronor (-1,92).

Nio förvaltningsfastigheter har under kvartalet förvärvats till ett fastighetsvärde om 631,5 miljoner kronor. Samtliga förvärv utgör tillgångsförvärv.



Helåret 2020:

De totala intäkterna minskade med 25 procent till 201,1 miljoner kronor (269,4), varav modeverksamheten stod för 183,5 miljoner kronor (269,0) och fastighetsverksamheten för 17,6 miljoner kronor (0,4).

Bruttovinstmarginalen ökade till 54,6 procent (46,4).

Rörelseresultatet uppgick till -38,7 miljoner kronor (-71,6).

Orealiserade värdeförändringar av förvaltningsfastigheter uppgick till 64,6 miljoner kronor SEK (0,0).

Resultat efter skatt uppgick till 1,9 miljoner kronor (-75,9).

Resultat per aktie uppgick till 0,05 kronor (-6,42).

13 förvaltningsfastigheter har under året förvärvats till ett fastighetsvärde om 676 miljoner kronor. Samtliga förvärv utgör tillgångsförvärv.

Efter genomförda förvärv uppgår rullande hyresintäkter från nuvarande fastighetsbestånd till 63 miljoner kronor och rörelseresultat från fastighetsverksamheten till 55 miljoner kronor på tolvmånadersbasis. Detta ska inte jämställas med en prognos för de kommande 12 månaderna då förändringar i omfattningen av och förutsättningarna för verksamheten kan komma att ändras.



Jennie Högstedt Björk, vd, kommenterar:

– 2020 har varit ett väldigt speciellt år, men med speciella förutsättningar kommer också unika möjligheter. Vi insåg i våras att vår modeverksamhet på olika sätt skulle komma att påverkas av pandemin och vidtog snabbt åtgärder för att dämpa de negativa effekterna och ta vara på möjligheterna. Samtidigt har vi i rasande fart byggt upp ett helt nytt affärsområde genom att förvärva totalt 13 lager- och logistikfastigheter under året. Värdet av vårt nuvarande bestånd uppgår till knappt en miljard kronor, och vi har nya förvärv på gång enligt tidigare kommunikation. Det känns extra roligt att kunna meddela att koncernen som helhet, trots årets utmaningar, vänder till vinst. Vi driver nu två separata verksamheter inom ramen för koncernen, och går vidare med utvärderingen hur vi på ett optimalt sätt delar upp de båda verksamhetsbenen operationellt och legalt framöver. Som ett första steg kommer modeverksamheten under det första kvartalet att flyttats till dotterbolaget Odd Molly Sverige AB och fastighetsverksamheten fortsätter att drivas i respektive dotterbolag.



– Vårt fastighetsbestånd har ökat betydligt under det fjärde kvartalet med tillträde av ytterligare nio fastigheter i sydvästra Sverige. Exploateringen av vårt mark- och utvecklingsområde i Vaggeryd går framåt och nyligen erhölls positivt planbesked för utökade byggrätter. Därmed inleds detaljplanarbete för fastigheten där avsiktsförklaringar med två hyresgäster redan ingåtts. Under sommaren kommer en logistikfastighet i Varberg att tillträdas och avsiktsförklaringar har ingåtts gällande förvärv av tre fastigheter i Båstadsområdet. I takt med att omfattningen av fastighetsverksamheten vuxit har vi börjat bygga upp en organisation med stark kompetens och erfarenhet från fastighetsbranschen för att förvalta verksamheten och driva vår ambition att bli en viktig aktör på lager- och logistikmarknaden.

- Victor Friberg

victor@fastighetssverige.se

Ämnen