Patrik Tillman. Bild: Odd Molly.

Odd Molly tillträder tre lager- och logistikfastigheter

Bolag Odd Molly har ingått slutligt avtal och tillträtt tre lager- och logistikfastigheter genom förvärv av 100 procent av aktierna i tre fastighetsbolag till ett underliggande fastighetsvärde om 55,5 miljoner kronor. Avsiktsförklaring ingicks den 22 december 2020 som tidigare annonserats.

De två största fastigheterna är belägna i Båstad kommun och den mindre fastigheten är belägen i Laholms kommun. Fastighetsbestånden omfattar en uthyrbar area om knappt 9 000 kvadratmeter och genererar årliga hyresintäkter om 6,1 miljoner kronor, med ett driftnetto om 4,8 miljoner kronor.



Den preliminära köpeskillingen uppgår till cirka 47 miljoner kronor för samtliga förvärv. Finansiering sker via säljarreverser som får kvittas i samband med nyemission av högst 1 437 500 nya stamaktier av serie A till kurs 16 kronor, motsvarande ett belopp om 23 miljoner kronor, samt genom banklån och säljarreverser.



I förvärvet ingår en framgångsrik self storage-verksamhet som bedrivs på två av fastigheterna, i Båstad respektive Laholm. Under fortsatt ledning av nuvarande ägare ska detta affärssegment skapa en bas för en framtida affärsutveckling och expansion inom Odd Mollys fastighetsverksamhet, med initialt fokus på sydvästra Sverige. Nuvarande verksamhet omfattar cirka 400 förråd i två anläggningar.



Den tredje fastigheten belägen i Båstad och är uthyrd till en 3PL-aktör under ett så kallat triple net- avtal med en hyresperiod om 7 år.

- Andreas Lithander

andreas@fastighetssverige.se

Ämnen