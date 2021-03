Patrik Tillman. Bild: Odd Molly.

Odd Molly säljer modedelen – renodlar mot fastigheter

Transaktioner Odd Molly renodlar verksamheten till att fullt ut fokusera på fastigheter inom lager och logistik. Odd Molly har ingått avtal med We aRe Spin Dye avseende försäljning av Odd Mollys dotterbolag Odd Molly Sverige AB där modeverksamheten finns. Efter förvärvet avser WRSD att byta namn till Nordic Fashion Tech Group, fortsatt noterad på NGM.

WRSD förvärvar 100 procent av Odd Molly Sverige AB och betalning sker med 7 769 718 nyemitterade aktier i WRSD, motsvarande ett totalt värde om knappt 166 miljoner kronor baserat på en 10-dagars volymvägd genomsnittskurs om 21,32 kronor per aktie. I transaktionen ingår även Used By International AB, en digital marknadsplats för försäljning av secondhand märkesvaror. Efter transaktionen med WRSD, som planeras till slutet av maj efter godkännande från årsstämman, kommer Odd Molly att inneha 53 procent av aktierna i NFTG. Odd Molly avser att dela ut detta innehav till existerande aktieägare senast under det tredje kvartalet 2021.



Genom transaktionerna blir kvarvarande Odd Molly ett rent fastighetsbolag med fokus på lager- och logistikfastigheter som utan tempoförlust och med ökat handlingsutrymme kan fortsätta att växa med målet att bli en betydande utmanare på den svenska fastighetsmarknaden. För modeverksamheten skapas intressanta utvecklingsmöjligheter genom bildandet av en ny stark aktör, NFTG.

– Renodlingen av koncernen är i linje med vår långsiktiga strategi och skapar rätt förutsättningar och fokus för en snabb expansion inom vårt nya kärnområde. Genom renodlingen kan vi fortsätta att positionera oss som en betydande och aktiv aktör på den svenska marknaden för lager- och logistikfastigheter", säger Patrik Tillman, Styrelseordförande Odd Molly International AB.



Beslutet att renodla verksamheten är ett resultat av den strategiska översyn av legal struktur som inleddes under hösten 2020 och resulterade, som ett första steg, i att modeverksamheten i sin helhet sedan 1 januari 2021 bedrivs inom Odd Molly Sverige AB. I och med avtalet mellan modeverksamheten och WRSD, och skapandet av NFTG, fullföljs nu processen och renodlingen av koncernens verksamhet till ett fullt fokus på lager- och logistikfastigheter.

– Vi har en aggressiv tillväxtstrategi och vill fortsätta bygga vår fastighetsportfölj genom förvärv samt förädling och utveckling av intressanta projektportföljer. Renodlingen gör att verksamheten blir jämförbar med andra fastighetsbolag, ger oss finansiell flexibilitet samt förbättrar bolagets finansieringsvillkor på kapitalmarknaden. Vi bedömer att transaktionen med WRSD och renodlingen av koncernen är det bästa för de båda verksamheterna, ägarna och de anställda på såväl kort som lång sikt", säger Patrik Tillman.



Aktieägare i Odd Molly International AB representerande 61,8 procent har utfärdat rösträttsförbindelser inför årsstämman den 7 maj att rösta ja till försäljningen av modeverksamheten till WRSD. Mer information kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman som planeras publiceras den 8 april 2021.



QAP Legal Advisors har biträtt WRSD och Walthon Advokater har biträtt Odd Molly International AB (publ) i transaktionen.

- Andreas Lithander

