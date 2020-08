Bild: Istock

Odd Molly köper lager och logistik i Småland

Transaktioner Odd Molly har ingått avtal om att förvärva fyra logistik- och lagerfastigheter i Småland genom förvärv av 100 procent av aktierna i Millennium Fastigheter.

Fastighetsbeståndet omfattar en uthyrbar area om 29 840 kvadratmeter och genererar årliga hyresintäkter om cirka 11,7 miljoner kronor och driftnetto om cirka 9,8 miljoner kronor. Underliggande fastighetsvärde uppgår till cirka 128 miljoner kronor. Tillträdet är planerat till den 1 september 2020.



I samband med tillträdet av förvärvet planerar Odd Molly att genomföra en riktad emission av 4 260 110 nya stamaktier av serie A till kurs 4,80 kronor per aktie till säljarna av Millenium Fastigheter AB samt en riktad kontant nyemission om totalt 2 916 668 nya stamaktier av serie A till kurs 4,8 kronor per aktie till en grupp investerare. Totalt planeras emissioner om drygt 34 miljoner kronor.



– Den i dag presenterade fastighetstransaktionen är ytterligare ett steg i den strategiska omställningen och Odd Molly avser utvärdera ytterligare framtida affärsmöjligheter och vara en utmanare på logistikmarknaden. Efter genomförd transaktion kommer bolagets totala fastighetsbestånd uppgå till knappt 49 000 kvadratmeter och beräknat driftnetto öka till 21,7 miljoner kronor inklusive tidigare annonserad tillbyggnad i den logistikfastighet i Kristianstad som förvärvades i slutet av 2019, kommenterar Odd Mollys styrelseordförande Patrik Tillman.

– Breddningen mot fastigheter med inriktning på logistik och lager ger stabila kassaflöden och är värdeskapande för aktieägarna. I samband med dagens transaktion är vi glada att få in ytterligare ägare med lång erfarenhet av fastighetsmarknaden som tillsammans med nuvarande huvudägare och styrelse ytterligare kan utveckla fastighetsverksamheten, fortsätter Patrik Tillman.



Fastigheterna är belägna i Jönköping, Vaggeryd och Ljungby med fem hyresgäster och en genomsnittlig kontraktlängd på fem år. Köpeskillingen för aktierna uppgår till totalt cirka 27,7 miljoner kronor. Finansiering sker via planerade riktade nyemissioner på totalt drygt 34 miljoner kronor, banklån och säljarreverser.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

Ämnen