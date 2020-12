Patrik Tillman. Bild: Odd Molly.

Odd Molly bygger i Vaggeryd

Uthyrning Den 15 december tillträdde Odd Molly ett större mark- och utvecklingsområde beläget vid Vaggeryd utmed E4. Odd Mollys dotterbolag Vaggeryd Logistik Park har tecknat bolagets första två avsiktsförklaringar om att uppföra lager- och logistikbyggnader om cirka 6 000 kvadratmeter på området, med planerad inflyttning i november 2021. Bedömt hyresvärde uppgår till drygt 4,1 miljoner kronor, med en genomsnittlig hyrestid om cirka nio år.

– Vaggeryd Logistik Park är ett mycket spännande logistikutvecklingsprojekt på sammanlagt 240 000 kvadratmeter mark med ypperligt skyltläge utmed E4:an, 20 min söder om Jönköping och med järnvägsspår in på fastigheterna. Vi är glada att vi idag kan presentera de första två klara avsiktsförklaringarna rörande hyresvillkor och uppförande av cirka 6 000 kvadratmeter moderna lager- och logistikbyggnader och för det stora intresset för framtida etablering som olika aktörer uppvisar, säger Odd Mollys styrelseordförande Patrik Tillman.



Slutliga avtal och byggstart är villkorat av bygglov och andra sedvanliga tillstånd.



Den 15 december tillträdde Odd Molly ett fastighetsbestånd i Vaggeryd. Förvärvet inkluderade två förvaltningsfastigheter samt ett större markutvecklingsområde beläget längs E4 i Vaggeryd. Totalt omfattar fastighetsbeståndet en markareal om 380 000 kvadratmeter, varav existerande uthyrd lager- och logistikbyggnadsyta uppgår till 26 700 kvadratmeter samt för närvarande uthyrd utomhusmark om 89 000 kvadratmeter.



I ett gemensamt ägt projekt ska Odd Molly tillsammans med Vaggeryd Utveckling AB utveckla logistikfastigheter på området under namnet Vaggeryd Logistik Park. Markområdet är till största delen plant med hårt underlag och har tidigare används för flis och virkesupplag. Förutom bra logistik- och skyltläge längs E4 finns även ett järnvägsspår in på fastigheten. Vidare planerar Vaggeryd Energi att på direkt angränsande fastighet uppföra ett nytt fjärrvärmeverk, vilket bedöms medföra fördelar för energiförsörjningen till framtida hyresgäster i området.



Det uppskattas att det på området successivt kommer finnas möjlighet att uppföra mellan 120 000 – 160 000 kvadratmeter moderna logistikbyggnader med ett bedömt potentiellt marknadsvärde överstigande 1 500 miljoner kronor. Framtida projektresultat, efter avdrag för produktion- och markkostnader, ska delas lika mellan Odd Molly och Vaggeryd Utveckling AB.

