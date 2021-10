Philip Löfgren, CFO på Logistea (under namnändring från Odd Molly), och Tobias Lövstedt, COO på Logistea. Bild: Odd Molly

Odd Molly blir Logistea och köper för 400 miljoner

Bolag Vid en extra bolagsstämma i fredags fattade Odd Molly International AB beslut om att byta företagsnamn till Logistea AB. Bolaget har också tecknat avtal om att slutföra förvärvet av de sju fastigheterna i Karlskoga och Kristinehamn, vars avsiktsförklaring bolaget kommunicerade den 16 juli 2021.

Logistea AB (under namnändring från Odd Molly International AB) fortsätter att växa snabbt med fokus på lager- och logistikfastigheter. Bolaget har tecknat avtal om att slutföra förvärvet av de sju fastigheterna i Karlskoga och Kristinehamn, vars avsiktsförklaring bolaget kommunicerade den 16 juli 2021.



Uthyrningsbar yta motsvarar 100 000 kvadratmeter och uthyrningsgraden uppgår till cirka 98 procent. Fastigheternas underliggande fastighetsvärde uppgår till cirka 403 miljoner kronor. Bedömd årlig hyresintäkt uppgår till cirka 42 miljoner kronor och bedömt driftnetto uppgår till 29 miljoner kronor. Tillträde beräknas omkring den 1 november 2021.



– Förvärvet av de sju välskötta och i princip fullt uthyrda fastigheterna i Karlskoga och Kristinehamn stärker Odd Mollys intjäning och kassaflöde betydligt och utgör samtidigt ett utmärkt komplement till vår befintliga fastighetsportfölj, säger Tobias Lövstedt, COO, Logistea.



Som ett resultat av fattade beslut vid extra bolagsstämman i bolaget den 22 oktober 2021 avseende utdelning av aktierna i We Are Spin Dye till aktieägarna med avstämningsdag den 26 oktober 2021 samt införandet av nytt aktieslag i form av B-aktier med efterföljande fondemission och omvänd split blir en omräknad justerad emissionskurs 16,44 SEK i form av 6 240 000 nya Stamaktier av Serie B. Detta motsvarar den per 16 juli 2021 överenskomna kursen 19,00 SEK på Serie A justerad för besluten på den extra bolagsstämman.



Planerad tillträdesdag för de sju fastigheterna är omkring den 1 november 2021. Efter förvärvet uppgår Odd Mollys fastighetsportfölj till cirka 260 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta (exklusive pågående och planerade till- och nybyggnationer), samtliga belägna i attraktiva logistiknav i södra och mellersta Sverige.

