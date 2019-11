Skanska investerare i bostadsprojekt i Hillerød. Bild: Skanska

...och satsar 230 miljoner i danskt bostadsprojekt

Bolag Skanska investerar 160 miljoner danska kronor, cirka 230 miljoner svenska kronor, i bostadsprojektet Kejserhaven i Hillerød, Danmark. Projektet består av 106 lägenheter, fördelade på fem byggnader med en total yta på 8 900 kvadratmeter.

Kejserhaven har en hållbar profil med gemensamma gröna ytor, ett grönt tak samt solpaneler. Två av byggnaderna är tillverkade av återanvänt tegel från ett annat Skanska-projekt. Målgruppen är unga familjer och seniorsegmentet.



Utvecklingsprojektet startar i november 2019 i samarbete med entreprenören HHM A/S och kommer att vara färdigställt under 2021.



Under de senaste fem åren har Skanska utvecklat och sålt mer än 900 hyreslägenheter i Köpenhamn.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

