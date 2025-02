Wihlborgs. Bild: Wihlborgs

... Och ökar sitt förvaltningsresultat

Bolag Wihlborgs ökar sitt förvaltningsresultat under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Det hamnar på 452 miljoner kronor, vilket, jämfört mer föregående års 366 miljoner kronor, är en ökning med 23,5 procent.

– Hyresintäkterna i det fjärde kvartalet uppgick till 1 059 miljoner kronor, en ökning med 9 procent jämfört med samma kvartal föregående år och ett nytt rekord för intäkter i ett enskilt kvartal. Förvaltningsresultatet ökar med hela 23 procent till 452 miljoner kronor då vi nu ser effekt av sjunkande marknadsräntor. Dessa siffror visar återigen på Wihlborgs förmåga att generera ett starkt kassaflöde, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs, i bokslutskommunikén till det fjärde kvartalet:



– Ännu ett kvartal kan vi uppvisa en positiv nettouthyrning, plus 13 miljoner kronor, där variationen av avtal reflekterar vår förmåga att tillgodose väldigt skilda behov av arbetsplatser. Många av de större hyresavtal vi tecknat under året kommer ge full effekt i slutet av 2025 och under 2026, vilket gör att uthyrningsgraden då väntas stiga något igen.



– Vår energianvändning och våra koldioxidutsläpp har minskat under året tack vare bland annat driftoptimeringar, energibesparingsprojekt och övergång till energislag med lägre klimatpåverkan. Jag gläder mig också åt att vi nått vårt certifieringsmål om 90 procent med ett års marginal. Certifieringsarbetet fortgår dock med samma tempo, bland annat genom att certifiera fler befintliga fastigheter både i Sverige och Danmark inom olika segment.



För hela året ser siffrorna ut som följer:

Hyresintäkterna ökade med 8 procent till 4 174 Mkr (3 881).

Driftsöverskottet ökade med 8 procent till 2 996 Mkr (2 763).

Förvaltningsresultatet ökade med 2 procent till 1 781 Mkr (1 747).

Periodens resultat uppgick till 1 706 Mkr (-27), motsvarande ett resultat per aktie om 5,55 kr (-0,09).

Styrelsen föreslår en utdelning om 3,20 kr (3,15) per aktie.

