... Och bildar nytt JV med Magnolia

Magnolia och SBB bildar JV. Bild: Magnolia Bostad

Transaktioner Samhällsbyggnadsbolaget i Norden och Magnolia Bostad bildar JV-bolag 50/50 för utveckling av förvaltningsfastigheter. JV-bolaget förvärvar fem projekt omfattande cirka 2 550 hyresrätter från Magnolia Bostad och SBB. SBB köper även två äldreboenden belägna i Nacka och Östersund från Magnolia Bostad.

SBB säljer ett projekt i Norrköping till det gemensamt ägda JV-bolaget, och Magnolia säljer fyra projekt belägna i Huddinge, Nacka, Sollentuna och Helsingborg. JV-bolaget kommer att ansvara för den framtida finansieringen av uppförandet.



SBB köper samtidigt två projekt med äldreboenden som är belägna i Östersund och Nacka från Magnolia Bostad. Projektens bedömda fastighetsvärde vid färdigställande uppgår totalt till cirka 470 miljoner kronor.



Magnolia Bostad kommer att ansvara för projektledning av samtliga projekt inom såväl JV-bolaget som de sålda äldreboendena till dess fastigheterna är färdigställda. Äldreboendena kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad Silver eller motsvarande.

– Med denna affär stärker SBB sin position som största privata ägare av reglerade hyresrätter i Stockholm. Vi har en uttalad ambition att utifrån kommunernas behov bygga nya bostäder och samhällsfastigheter, både för egen förvaltning och genom joint ventures. SBB och Magnolia Bostad utvecklar sedan tidigare hyresrätter i Nykvarn, och vi ser fram mot att nu fördjupa vårt samarbete i detta nya JV, säger Ilija Batljan, vd och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden.

– Det är mycket roligt att vi nu fördjupar vårt samarbete med SBB som långsiktiga partners. Med detta JV-bolag tar vi ett kliv framåt i vår utveckling av fastigheter för egen förvaltning, säger Fredrik Lidjan, vd på Magnolia Bostad.



Wigge & Partners har agerat legal rådgivare till Magnolia Bostad och Wistrand Advokatbyrå har agerat legal rådgivare till SBB.



Bernström & Partners har varit transaktionsrådgivare i affären.

