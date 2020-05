Anna Clara Dettner von Vegesack. Bild: Obos.

Obos rekryterar

Bolag Anna Clara Dettner von Vegesack anställs i tjänsten som Head of Loyalty för Obos i Sverige.

Anna Clara Dettner von Vegesack anställs i tjänsten som Head of Loyalty för Obos i Sverige. I sin roll kommer hon att ansvara för det medlemsprogram som lanseras under hösten 2020.



Anna Clara kommer närmast från Scandic, där hon har arbetat som Global Communication Manager och som Group CRM Manager. Tidigare har hon lett Svenska Spels kundprogram och även varit ansvarig för partnersamarbetet där.



– Jag känner mig väldigt nöjd med rekryteringen av Anna Clara Dettner von Vegesack. Det är en viktig milstolpe inför den kommande lanseringen av medlemsprogrammet som ska bistå vår kärnverksamhet – att sälja bostäder, säger Clarisse Aase Ovrum, chef för Obos medlemsprogam.



Obos är en medlemsägd organisation med nästan 500 000 medlemmar, och i november 2020 lanseras medlemsprogrammet även för boende i Sverige. Anna Clara kommer i sin roll som Head of Loyalty att leda en helt ny avdelning som ansvarar för Obos-medlemskap för Obos i Sverige, med fokus på utveckling det svenska medlemsprogrammet, mervärden och anpassat content på digitala plattformar.



– Ett av målen med medlemsprogrammet är att knyta våra kunder närmare oss. På Obos bygger vi brett med boendeformer som passar flera kundgrupper. Genom att anpassa våra erbjudanden till kundernas olika behov och önskemål kommer vi ytterligare att öka värdet av ett medlemskap i Obos och därmed få en närmare relation till våra kunder, säger Clarisse Aase Ovrum.



Anna Clara kommer i sin roll som Head of Loyalty att rapportera till Clarisse Aase Ovrum som är ansvarig för Obos medlemsprogram i koncernen. Anna Clara kommer också att samarbeta tätt med Joakim Henriksson, vd för Obos Sverige – där varumärkena Obos, Myresjöhus och SmålandsVillan ingår – och med Malin Svensson, vd för Obos Kärnhem, samt deras respektive organisationer.



Anna Clara tillträdde i sin tjänst den 18 maj och utgår från Obos kontor i Stockholm.

- Joakim Johansson

joakim@fastighetssverige.se

Ämnen