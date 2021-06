Brf Strandvägen i Sollentuna om 115 lägenheter blir det första projektet som kommer att erbjuda bostäder genom Obos Deläga. Bild: Obos/3D Vision

Obos: Premiär för boköpmodellen som sänker trösklarna till bostadsmarknaden

Bolag Obos påbörjar nu försäljningen av de första bostäderna i Sverige genom boköpmodellen Obos Deläga. Modellen öppnar möjligheten för en normalinkomsttagare, exempelvis en sjuksköterska med en lön på 35 700 kronor i månaden och en kontantinsats på 300 000 kronor – att efterfråga bostäder för upp till fyra miljoner kronor genom att deläga bostaden med Obos, jämfört med två miljoner kronor som hade varit taket utan delägande.

För en nyproducerad tvåa för 3 miljoner kronor sänks inkomstkravet från 40 000 till 31 500 kronor per månad. Med boköpmodellen vill Obos bidra till att sänka trösklarna och göra det ägda boendet tillgängligt för fler. De första bostäderna som erbjuds genom Obos Deläga kommer att säljas i Sollentuna norr om Stockholm, med säljstart 16 juni.



Med Obos Deläga äger köparen en andel på mellan 50 och 90 procent av bostaden och Obos äger resterande andel. För den andel som Obos äger betalar man en samäganderättsavgift varje månad. På det viset ökar andelen tillgängliga bostäder för de som med dagens krav inte kan köpa en bostadsrätt, eftersom både lån och krav på kontantinsats blir upp till 50 procent lägre. Det innebär även att köparen kan ha upp till 16 procent lägre inkomst vid köp av en etta och upp till 21 procent lägre vid köp av en tvåa, enligt beräkningar från SBAB. Efter köpet har man varje år möjlighet att öka sitt ägande, med målet att efter tio år äga 100 procent.



– Vi vill öppna dörren till det ägda boendet för fler. Många, även de med medelinkomster, har inte möjlighet att spara till en kontantinsats enligt dagens krav eller saknar anhöriga som kan hjälpa till. Med Obos Deläga kan vi sänka de trösklarna, vare sig det är en ung förstagångsköpare eller en familj som vill gå från det hyrda till det ägda boendet. Obos bygger utifrån hur folk vill bo, och vill ge fler möjligheten att välja det ägda boendet som oftast ger en lägre boendekostnad och en fot in i bostadsmarknaden, säger Sofia Ljungdahl, vd för Obos Nya Hem och ansvarig för Obos storstadssatsning i Malmö, Göteborg och Stockholm.



Alla som blir medlemmar i Obos har möjlighet att köpa de bostäder som erbjuds via Obos Deläga. SBAB är en av bankerna som erbjuder lån för köp genom Obos Deläga.

– För många människor är tröskeln in till bostadsmarknaden hög. I synnerhet unga vuxna är idag begränsade av bland annat införandet av bolånetaket och amorteringskraven. Dessutom har vi en strukturell brist på bostäder, inte minst i storstadsregionerna, vilket i förlängningen hotar tillväxt och jobbskapande. För att komma tillrätta med problemen krävs branschöverskridande samarbeten men också att vi vågar tänka nytt. Obos modell Deläga är ett viktigt steg på vägen mot en mer flexibel bostadsmarknad och vi är glada över att få vara med och erbjuda fler en chans att komma in i det ägda boendet, säger Klas Danielsson, vd på SBAB.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

