Tillsammans bygger Obos och Viedekke 200 bostäder vid Landvettersjön Bild: Veidekke

OBOS och Veidekke blir partners i Wendelstrand – bygger 200 bostäder

Bostäder OBOS och Veidekke blir partners till bostadsområdet Wendelstrand, precis vid Landvettersjön i Härryda kommun, 15 minuter från centrala Göteborg. Det blir nu klart efter en affär med Next Step Group där OBOS och Veidekke förvärvar 19500 BTA för cirka 200 bostäder.

Medlemsorganisationen OBOS är en av Norge och Sveriges största bostadsutvecklare och Veidekke är ett av de största entreprenadbolagen i Norden. Tillsammans har de lång erfarenhet av att utveckla och bygga hållbara bostäder. Nu går parterna in gemensamt och förverkligar den högt ställda visionen i nya stadsdelen Wendelstrand tillsammans med övriga partners.



– OBOS arbetar långsiktigt för att säkra nya attraktiva bostäder för våra medlemmar. Jag är därför väldigt glad över att vi ska utveckla och förverkliga visionen om Wendelstrand tillsammans. Här kommer vi att bygga både flerfamiljshus och småhus i ett område i Göteborgsregionen som har nära till både natur, service och storstaden. Vi kan redan nu avslöja att vi kommer erbjuda boköpsmodellen OBOS Deläga, säger Sofia Ljungdahl, VD OBOS Nya Hem.



Förverkligandet av visionen pågår och just nu byggs såväl infrastruktur som områdets hållbara flaggskeppsbyggnad Lakehouse, ritad av Norska topparkitekterna Snøhetta. I höstas gick även HSB in som partner i projektet och tillsammans ska bostadsutvecklingsbolagen nu skapa och genomföra drömmen om en hållbar och modern stadsdel med 1000 nya hem. Förutom områdets nav Lakehouse planeras det också för skola, förskola och ett mobilitetshus med laddstationer och smart service i det natursköna området vid Landvettersjön.



– Vi ser fram emot att bygga ett nytt bostadsområde tillsammans med hög hållbarhetsprofil. Det känns fantastiskt hedrande och inspirerande och vi ska förvalta detta förtroende och leverera hållbara bostäder där människor vill bo, leva och trivas, säger Charlotta Nilsén, verksamhetsområdeschef Bygg Veidekke.



Next Step Group har framgångsrikt utvecklat den uppmärksammade stadsdelen Nya Hovås som blivit ett föregångsexempel inom stadsbyggnad. Idag är Nya Hovås välkänt både för sin arkitektur, sitt småskaliga stadsliv och för sitt "recept" på stadsbyggnad som nu ska appliceras i Wendelstrand och visa vägen mot ett modernt sätt att bygga, leva och bo.



– Jag är stolt över att vi får med oss Veidekke som vi har en gemensam historia med från Nya Hovås och OBOS som är en stor, innovativ medlemsorganisation. Det bevisar vilken stark vision vi har i Wendelstrand och skänker samtidigt trygghet till bostadsköpare, där vi nu har laget för att skapa ytterligare en gemensam stadsdel i världsklass, säger Jacob Torell, VD och grundare av Next Step Group.

