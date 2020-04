Sofia Ljungdahl. Bild: Besqab

Obos gör storsatsning i Sverige – hon blir vd för nytt dotterbolag

Bolag Obos växlar nu upp ambitionerna i Sveriges tre storstadsregioner och produktionen av bostadsrätter i större flerbostadsprojekt. Ansvarig för att leda detta arbete blir Sofia Ljungdahl som närmast kommer från Besqab. Hon blir vd för ett nytt svenskt dotterbolag inriktat mot bostadsutvecklingsprojekt i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Sofia Ljungdahl kommer närmast från rollen som regionchef för Uppsala på Besqab där hon också varit medlem av koncernledningen. Hon har en lång bakgrund inom bostadsutveckling med ledande befattningar hos Rikshem, Peab och JM. Sofia kommer ingå i ledningsgruppen för Obos division bostadsutveckling. Hon tillträder sin nya position i augusti 2020 och kommer ha sin bas vid Obos Stockholmskontor.



– Obos är inne i ett viktigt och spännande skede där vi nu på allvar ger oss in Sveriges tre storstadsregioner. För detta behöver vi en affärsdriven person med goda ledaregenskaper och som delar våra värderingar. Dessutom krävs gedigna erfarenheter av komplexa stora bostadsutvecklingsprojekt. Jag är därför väldigt glad att idag kunna presentera Sofia Ljungdahl som kommer leda vår viktiga storstadssatsning i Sverige, säger Obos koncernchef Daniel Kjørberg Siraj.



Obos är redan idag en av de större bostadsutvecklarna i Sverige. Under 2019 färdigställde Obos 1 557 bostäder på den svenska marknaden och hade vid årsskiftet 1 494 bostäder under produktion. Obos har nyligen aviserat flera stora projekt i exempelvis Stockholm med nya markanvisningar vid Kolkajen i Norra Djurgårdsstaden och på Årstafältet.



– Jag har följt Obos och har imponerats av vad de åstadkommit hittills i både Norge och Sverige. Obos är unika genom att vara medlemsägda och samtidigt vara mycket affärsmässiga där de med sin starka finansiella ställning agerar långsiktigt. Arbetssättet inom Obos Nye Hjem, som bidragit till Obos framgång i Norge, har stor potential Sveriges storstadsregioner, säger Sofia Ljungdahl.



Obos nya dotterbolag för storstäderna kompletterar den befintliga svenska verksamhet som redan idag har en stark position runt om Sverige, främst i medelstora städer och universitetsstäder. Det nya dotterbolaget kommer verka parallellt med dotterbolagen Obos Kärnhem och Obos Sverige där Myresjöhus och Smålandsvillan ingår.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen