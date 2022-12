Obos, med Daniel Kjørberg Siraj som vd, blir ny storägare i NCC. Bild: Obos och Joakim Kröger

Obos blir storägare i NCC – köper tung post av Nordstjernan

Bolag Norska Obos förvärvar 6,5 procent av kapitalet och 23,1 procent av rösterna i NCC från Nordstjernan.

– Vi är mycket glada över möjligheten att förvärva denna post i NCC som är ett av de ledande byggbolagen i Norden och vi ser fram emot att ta en aktiv roll i att utveckla bolaget tillsammans med Nordstjernan, bolagets styrelse och ledning, säger Daniel Kjørberg Siraj, koncernchefen på Obos.

– Vi ser fram emot att få Obos som en branschkunnig partner. Nordstjernan har goda erfarenheter av att som aktiv ägare arbeta i olika former av partnerskap. Bara under detta år har vi exempelvis investerat i diagnostikbolaget Aidian och skapat ett partnerskap med det norska ägarbolaget Ferd. Affären med Obos liknar den modellen. NCC:s styrelse och ledning gör ett bra arbete, vi tror på bolaget, och som fortsatt aktiv ägare i NCC ser vi att det finns mycket långsiktigt värdeskapande kvar, säger Peter Hofvenstam, vd på Nordstjernan.



Affären består av fem miljoner A-aktier samt två miljoner B-aktier. Köpeskillingen uppgår till 772,5 miljoner kronor, vilket motsvarar ett volymviktat pris per aktie om cirka 110 miljoner kronor. Efter transaktionen uppgår Nordstjernans ägande till cirka 5,0 miljoner A-aktier och 4,7 miljoner B-aktier, vilket motsvarar cirka 8,9 procent av kapitalet och 24,3 procent av rösterna.

– Nordstjernan är sedan ett par år inne i en strategisk transformation. Bara under det senaste året har vi investerat tre miljarder kronor i nya bolag, såsom engcon, Norva24 och Aidian. Från att i stort sett uteslutande ha haft investeringar i en sektor, byggsektorn, har vi nu aktiva investeringar i fyra sektorer, säger Peter Hofvenstam.

