Obos koncernchef Daniel Kjørberg Siraj. Bild: Obos

Obos: Bästa bostadsförsäljningen sedan 2016

Bostäder Obos-koncernen sålde i fjol 3 633 nya bostäder i Norge och Sverige – en ökning med sju procent jämfört med 2019 och den starkaste bostadsförsäljningen sedan toppåret 2016.

Försäljningen av nya bostäder saktade ner när coronapandemin slog till i mars förra året, men återhämtade sig sedan snabbt. För att hålla igång försäljningen genom pandemin lanserades flera projekt utan den sedvanliga förhandsförsäljningen.

– Det är viktigt för oss att upprätthålla bostadsbyggandet för våra kunder och medlemmar också i tuffa tider då det är många som är i behov av ny bostad. Samtidigt är det viktigt för oss att bidra till att upprätthålla sysselsättningen i den egna verksamheten och hos våra leverantörer i Norge och Sverige, säger Obos koncernchef Daniel Kjørberg Siraj.



För att kunna erbjuda ett brett utbud av olika bostäder och samtidigt reducera risken, samarbetar Obos med en rad aktörer i utvecklingen av nya bostadsprojekt. Under 2019 ökade Obos andelen egenproducerade projekt avsevärt för att möta marknadens efterfrågan.



Genom den svenska storstadssatsningen har Obos landat flera större markaffärer för flerbostadshus som exempelvis Gasklockan, Bagarmossen, Kolkajen och Tårpilen i Stockholm. Men bolaget har också genomfört flera affärer för att säkerställa mark för småhus, bland annat i Björnö, Sigtuna, Vallentuna och Skeda Udde.

– Utvecklingen har varit mycket bra med tanke på det speciella år vi har lagt bakom oss. Vi investerar nu ytterligare i vår verksamhet och har som mål att passera 6 500 bostadsförsäljningar årligen inom fem år, varav 3 000 i Sverige. Vår långsiktiga strategi för markinvesteringar innebär att vi är redo att bygga på flera platser med särskilt fokus på tillväxt i och runt större städer, samt i tillväxtorter i Norge och Sverige. I november och december enbart gjorde vi markinvesteringar för mer än 3 miljarder norska kronor, säger Daniel Kjørberg Siraj.



Så gick bostadsbyggandet under 2020:

Obos-koncernen påbörjade 3 530 bostäder under 2020, där Obos andel utgjorde 3 206 bostäder. Detta är en ökning på 16 procent från 2019.

2 992 bostäder färdigställdes, varav Obos andel utgjorde 2 645 bostäder. En reducering på 22 procent från 2019.

Vid utgången av 2020 hade koncernen sammanlagt 5 642 bostäder i produktion. Av dessa är Obos andel 4 837 bostäder. Detta är en ökning med 13 procent jämfört med utgången av 2019.

Korrigerat för partners andel av projekten såldes det under 2020 3 262 bostäder i Norge och Sverige, en ökning på 14 procent jämfört med 2019.

Det totala försäljningsvärdet blev nära 15 miljarder norska kronor, varav Obos andel var närmare 12,9 miljarder. Detta är en ökning i försäljningsvärde på 20 procent från 2019.

Norge stod för 58 procent av bostadsförsäljningen brutto (2 104 bostäder), medan 42 procent av bostadsförsäljningen (1 516 bostäder) kom från Sverige.

- Andreas Lithander

andreas@fastighetssverige.se

