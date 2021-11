Cosentinos första nordiska showroom öppnar i Stockholmsverken. Bild: AMF Fastigheter

Nytt spanskt designshowroom öppnar i Stockholmsverken

Uthyrning Nu öppnar det spanska designföretaget Cosentino sitt första nordiska showroom i Stockholmsverken. Showroomet, Cosentino City Stockholm, blir ett center för design och arkitektur där konsumenter såväl som branschpersoner kan mötas och bli inspirerade genom bland annat digitala visualiseringar, utställningar och events.

Området runt Södra station i Stockholm har utvecklats till ett av stadens nav för design och arkitektur. Nu får kvarteret Stockholmsverken tillskott av en global branschaktör när Cosentino öppnar ett showroom, Cosentino City Stockholm. Cosentino tillverkar och distribuerar innovativa ytmaterial för design- och arkitekturvärlden med varumärken som Silestone, Dekton och Sensa by Cosentino. Showroomet blir det första i sitt slag i Norden.



– Vi har varit väldigt kräsna med valet av adress, läge och lokal vilket har gjort att den här processen tagit lång tid. När en lokal till slut dök upp i Stockholmsverken på Rosenlundsgatan så kändes det helt perfekt för Cosentino. Den fantastiska byggnaden i kombination med läget i mitt i Stockholms "Design District" var precis vad vi letade efter. Vi ser mycket fram emot att skapa en hub för olika föreskrivare inom design- och arktiekturvärlden, säger David Sterner, General Manager Cosentino Stockholm.



Cosentino City Stockholm blir ett inspirationscenter för konsumenter såväl som för yrkesverksamma inom design och arkitektur. Lokalen kommer att erbjuda digitala visualiseringar med augumented reality, ett stort produktgalleri, plats för kreativt arbete såväl som för events och utställningar. Besökare kommer att kunna uppleva Cosentinos produkter med den senaste digitala tekniken och samtidigt titta och känna på produkt- och färgprover, skapa moodboards och sätta samman produkterna med andra material som trä, textiler och tapet.



– Vi känner oss både glada och hedrade att Cosentino valt Stockholmsverken som plats för sitt första nordiska showroom. Stockholmsverken ligger mitt i ett kluster av arkitekter, designers och spelinnovatörer blandat med butiker, caféer, barer och restauranger. Cosentinto City Stockholm blir ett perfekt tillskott till kvarterets erbjudande och kommer att locka till ännu mer kreativitet i hjärtat av Södermalm, säger Per Helgesson, marknadsområdeschef på AMF Fastigheter.



Kvarteret Stockholmsverken har genomgått en förvandling de senaste åren, där många spännande aktörer flyttat in och innergårdar öppnats upp för Södermalms folkliv. Cosentino City Stockholm planerar att öppna under november.

