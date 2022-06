Per Bohlin. Bild: Boklok

Nytt SIBS-bolag värvar vd från Boklok

Karriär Rehouse, ett nylanserat bolag inom SIBS Group, rekryterar Per Bohlin, närmast från Boklok Norge, som vd.

Bolaget har nyligen färdigställt sitt första projekt Niwa i Helsingborg och planerar att ta sitt koncept för högkvalitativa bostadshus på tidsbegränsade bygglov till fler svenska kommuner.



– Med Per vid rodret för Rehouse får vi en nytänkande ledare med förmåga att ta vårt beprövade koncept med modulärt bostadsbyggande på tidsbegränsade bygglov till fler platser. Det är oerhört glädjande att Per, med sin branschkunskap, erfarenhet och engagemang, vill vara med på vår resa för att hitta nya lösningar på bostadsmarknaden, säger Erik Thomaeus, vd för SIBS AB.



Rehouse har genom sitt första projekt, Niwa i Helsingborg, visat att det är möjligt att bygga vackra, trivsamma och prisvärda hyresrätter på tidsbegränsade bygglov. Efter att ha färdigställt sitt första bostadshus lanseras nu Rehouse brett som en del av SIBS Group, där bland annat varumärket Sveaviken Bostad sedan tidigare ingår. Genom tillgång till SIBS värdekedja som integrerar automatiserad projektering med industriell produktion i fabrik till egen förvaltning kan Rehouse bygga snabbt, kostnadseffektivt och med hög kvalitet. Bostäderna är konstruerade på ett hållbart sätt vilket innebär att det kan byggas upp, plockas ner och förflyttas – för att säkerställa att det alltid finns bostäder där behovet är som störst.



– SIBS och Rehouse erbjuder något över det vanliga och kommer bli en utmanare i branschen. Genom att använda SIBS flexibla byggsystem kan vi erbjuda högkvalitativa hyresbostäder med god design och hög kvalitet. Jag ser fram emot att ta konceptet Rehouse till fler kommuner som har behov av att snabbt få tillgång till nya trivsamma bostäder, säger Per Bohlin, nytillträdd vd för Rehouse.



Per Bohlin kommer närmast från en ledningsfunktion i Boklok i Norge med ansvar för projektgenomförande på den norska marknaden. Han har tidigare haft ett flertal roller inom Skanska, bland annat som affärs- och marknadschef för Skanska Sveriges husregioner i Stockholm.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

