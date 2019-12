Nytt seminarium om retailmarknaden – Sven-Olof Johansson en av huvudtalarna

Anna Bellman och Sven-Olof Johansson

Stora Retaildagen Retailmarknaden genomgår en transformation och förändras i grunden. Den 20 februari ägnar vi en heldag åt trender, intervjuer och analyser av en av de mest intressanta sektorerna på fastighetsmarknaden just nu. Stora Retaildagen hålls på Clarion Hotel Sign i Stockholm.

Fastighetssveriges och Lokalnytts nya seminarium leds av Anna Bellman, en av landets mest eftertraktade moderatorer.

Det blir en heldag som på flera olika sätt belyser utvecklingen inom handeln och marknaden för retailfastigheter.



En av huvudtalarna är fastighetsprofilen Sven-Olof Johansson, vd, storägare och grundare av Fastpartner som äger ett antal förortscentrum i Stockholm. Sedan Fastpartner köpte förortscentrumen 2011 har bolaget fått arbeta på ett helt nytt sätt för att lyfta de utsatta områdena. Samarbete med Polisen, myndigheter, Fryshuset och lokala idrottsföreningar är självklarheter för att få centrumen att fungera. Hur utvecklar man ett förortscentrum när rubrikerna alltför ofta handlar om droghandel och skottlossning? Hur ser framtiden för till exempel Tensta, Rinkeby och Bredäng ut?

Missa inte Sven-Olof Johansson på Clarion Hotel Sign den 20 februari.



Du ser programmet växa fram här och du anmäler dig till seminariet här. Just nu kan du anmäla fyra personer från ditt företag och bara betala för tre!

