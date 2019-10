Nytt restaurangkoncept öppnar i Bibliotekstan

Bibliotekstan 200 Bild: Hufvudstaden

Uthyrning Brasseriegruppen öppnar i slutet av november nya restaurangkonceptet Pas D’Art i hörnlokaler på Biblioteksgatan 6 i Bibliotekstan.

– Det känns väldigt roligt att få presentera ett helt nytt bistronomiskt koncept på Stockholms krogscen. Etableringen av Pas D’Art blir ett viktigt inslag i vår strategi att utveckla Bibliotekstan till Stockholms självklara mötesplats. Bibliotekstan erbjuder det bästa inom svenskt och internationellt mode kombinerat med intressanta och levande restaurangupplevelser, säger Emanuel Westin, chef affärsutveckling butik, Hufvudstaden.

Hufvudstaden AB på Branschguiden

Hufvudstaden has long experience of preserving and developing properties. The company was founded in 1915 and was listed on the Stockholm Stock Exchange in 1938. Hufvudstaden has chosen its place on the map. We operate in the two largest cities in Sweden, and our properties are located in prime locations in both Stockholm and Gothenburg. We seek to offer our customers more than just floor space. <br /> <br /> Our ambition doesn’t end in developing our properties – an important part of our strategy is to develop marketplaces. We want to create marketplaces where the urban environment, communications, our functional buildings and our commitment contribute to successful business for our customers. For example, Hufvudstaden has developed Bibliotekstan, the area...

Läs mer om Hufvudstaden AB på Branschguiden