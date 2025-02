Valberedning föreslår nytt namn till Fabeges styrelse. Bild: Fabege

Nytt namn till Fabeges styrelse

Bolag Tomas Eriksson föreslås som ny ledamot i Fabeges styrelse. Märtha Josefsson avböjer omval.

Inför årsstämman i Fabege AB (publ) den 23 april 2025 offentliggör valberedningen härmed sitt förslag avseende styrelseordförande och övriga styrelseledamöter.



Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sju ledamöter utan suppleanter. Man föreslår omval av Anette Asklin, Mattias Johansson, Jan Litborn, Lennart Mauritzson, Bent Oustad och Sofia Watt samt nyval av Tomas Eriksson. Märtha Josefsson har avböjt omval. Jan Litborn föreslås fortsätta som ordförande.



Tomas Eriksson har under de senaste 20-åren innehaft flera ledande uppdrag inom Länsförsäkringsgruppen. Dessa har innefattat styrelseordförande för Humlegården Fastigheter AB, Lansa Fastigheter AB och Länsförsäkringar Jämtland. Under åren 2017-2023 var Tomas Eriksson vd för Länsförsäkringar Jämtland. Härutöver har Tomas Eriksson innehaft ledande befattningar inom Skanska, PEAB och Skistar med inriktning på komplex fastighets- och projektutveckling.



Valberedningen inför årsstämman 2025 består av: Göran Hellström, ordförande och utsedd av Backahill AB, Haavard Rønning, utsedd av Geveran Trading Co. Ltd, Johannes Wingborg, utsedd av Länsförsäkringar Fondförvaltning AB samt Katarina Hammar, utsedd av Nordea Funds Ltd.



Tillsammans representerar valberedningen 35,7 procent av rösterna i bolaget per den 31 december 2024.

