Det tänkta kvarteret Färjan i Norrtälje kommun. Bild: Norrtälje kommun

Nytt kvarter i Norrtälje Hamn får livsmedelsbutik och parkeringsgarage

Bygg/Arkitektur Nästa markanvisning i Norrtälje Hamn är snart klar. Exploatör blir AF Gruppen och Prevelop, som även ska bygga hotellet i kvarteret bredvid.

När kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade om inriktningen för den tredje etappen i Norrtälje hamn för två år sedan var en stadsdelsnära livsmedelsbutik och fler parkeringar viktiga. AF Gruppen och Prevelop som ska bygga hotell, bostäder och pirbyggnad i hamnen har nu lämnat ett anbud på att bygga butikslokaler i bottenplan och parkeringsgarage under mark i kvarter 13. I förslaget finns en livsmedelsbutik och ytterligare verksamhetslokaler för till exempel apotek och bageri. Dessutom blir det två plan med parkeringar med cirka 160 parkeringsplatser under butikslokalerna.



Den kommande markanvisningen för kvarter 13 kommer delas in i två delar: en kommersiell del och en bostadsdel. AF Gruppen och Prevelop har lagt ett bud på den kommersiella delen i en affär värd drygt tio miljoner kronor för kommunen. Dessutom tillkommer 7,8 miljoner för de gator som kommunen kommer bygga. Förslaget är nu att direktanvisa den kommersiella delen till AF Gruppen. Beslut tas av kommunfullmäktige.



– Det kommer bli perfekt för Norrtälje Hamn att få en centralt placerad livsmedelsbutik och även andra servicefunktioner. Det är precis vad området behöver för att vi ska kunna skapa en levande stadsdel, säger Carolina Sahlén, projektledare för hållbar stadsutveckling i Norrtälje kommun.



– Jag är väldigt nöjd med att vi ser ut att få in både fler parkeringar och butikslokaler i Norrtälje hamn, och det kommer bli samordningsvinster genom att samma aktör som bygger hotellet även bygger de här delarna. Dessutom blir det en bra affär för kommunen, säger Bino Drummond (M), kommunstyrelsens ordförande.



Garageplanen under livsmedelsbutiken ska ge utrymme åt parkering för bostadsdelen i kvarteret inklusive mobilitetsfunktioner och parkering som behövs för butikernas personal och kunder. Dessutom kommer parkeringsplatserna kunna användas för intilliggande hotellverksamhet och för allmänheten för besök i området, till exempel det kommande badet och andra aktiviteter och evenemang.



– Vi är tacksamma för förtroendet och ser positivt på att vi nu får möjligheten att komplettera vårt tidigare erbjudande med ett gediget serviceutbud och mobilitetslösningar, som stärker kvartersmiljön och skapar förutsättningar för aktiviteter året om, säger Adam Hantash, regionchef i AF Projektutveckling.



Ovanpå de kommersiella lokalerna kommer det byggas bostäder i upp till fem plan. Norrtälje kommun kommer anvisa bostadsdelen i en öppen markanvisningstävling som startar under våren 2023. Fastigheten beräknas kunna få drygt 100 bostadslägenheter i olika storlekar.

