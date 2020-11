Viktoria Lindqvist. Bild: Impulso

Nytt handelskoncept - leverantörer, handlare och hyresvärd delar på risken

Handel Impulso arbetar med en omvänd affärsmodell för att göra det lättare att starta och driva butiker.

I takt med att e-handeln växer kämpar butiker världen över för sin överlevnad, inte minst i stadskärnorna. Impulso vill ändra på det. Med hjälp av en omvänd affärsmodell, vill företaget göra det lättare att både starta och driva butiker. Genom att låta butikerna, leverantörerna och hyresvärdarna dela på såväl kostnader som intäkter, vill vd Viktoria Lindqvist och de övriga delägarna öka möjligheterna för hållbar lönsamhet.



– För att starta och driva en butiks krävs att man bygger upp ett varulager, men detta blir alltför ofta en tung ekonomisk ryggsäck. Med vårt koncept kan man både starta och driva en butik med minimalt lager, eftersom leverantörerna äger produkterna tills de blivit sålda. I samma stund som en vara säljs, får butiken, leverantören och hyresvärden automatiskt sin del av kakan. Butikens risktagande minskar avsevärt, säger Viktoria Lindqvist.



Viktoria Lindkvist (tidigare delägare i Inkubera-företaget B-Engaged) driver Impulso tillsammans med Johan Sjöstedt (ägare av inredningsföretaget Happynest) och Rosie Pellerone, key account manager på Splitgrid, även de med bakgrund på Inkubera). Det är med hjälp av just Splitgrids teknologi som den automatiska fördelningen av intäkterna sker. Utöver denna erbjuder Impulso ett startpaket som gör det lättare att dra igång en ny butik.



– Med vår hjälp kan man starta en färdig butik för 50 000 kronor, varav hälften är det egna aktiekapitalet. Det är en bråkdel av vad det kostar i vanliga fall, säger Viktoria.



Impulsos koncept består av en butik full av varor (som leverantörerna äger tills de sålts) ett kassasystem som är integrerat med Splitgrid och bokföring via Fortnox. Dessutom får man en egen integrerad webbshop som Impulso hjälper till att sätta upp.



– Idag är det svårt att klara sig på bara butiksförsäljningen, säger Viktoria Lindqvist. Genom att haka på en webbshop kan man hitta synergier eftersom den fysiska butiken då också som funkar som ett showroom för webbshopen.



Utöver detta finns en portal som underlättar butikernas inköp av sånt de behöver, exempelvis skyltar, kassar och inredning samt hjälp med marknadsföringen.

– Var och en driver butiken under sitt eget varumärke, så Impulso det är inget franchisekoncept. Men vi stöttar butiksägaren genom att sätta upp sociala kanaler för marknadsföring, skapa event i butikerna och coacha butiksägaren. För det totala upplägget med hela butiksetableringen betalar butikerna fem procent av försäljningen. Vi får precis som alla andra vänta med vår betalning till dess att varor passerat kassan och skapat intäkter.



Impulso har dragit igång en egen inredningsbutik i centrala Örebro, mest för att visa hur konceptet fungerar. Nästa steg är att sjösätta konceptet på flera platser i landet.

– Vi har redan fått många förfrågningar, inte minst från näringslivschefer och näringslivsutvecklare i olika städer som vill ha vår hjälp att stötta cityhandeln i deras stadskärnor. Vårt mål är att det inom ett år ska finnas tio butiker som drivs med vårt koncept och sedan göra en dubblering år två. Just nu står är det väldigt många intresserade som rycker i oss. Vi vill växa, men göra det kontrollerat.



Viktoria Lindqvist gör med Impulso sin andra resa med Inkubera.

– Det finns ingen tvekan att göra detta med Inkubera. Jag vet av egen erfarenhet att Inkubera kommer att hjälpa oss att lägga grunden för vår framtida tillväxtresa.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

