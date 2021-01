Mattias Jakobsson. Bild: Guldbygden

Nytt fastighetsbolag bildas i Skellefteå

Bolag Det nya fastighetsbolaget Guldbygden har etablerats i Skellefteå som ska arbeta med försäljning och förvaltning av industrifastigheter, flerfamiljshus och tomter för privatpersoner.

Bakom fastighetsbolaget står bland annat Mattias Jakobsson, en profil inom bygg- och fastighetsbranschen i Skellefteå. Han är grundare, ägare och vd för byggbolaget ETB Bygg.

– Hjärtat brinner för Skellefteå och genom det nya fastighetsbolaget vill vi bidra med vår kunskap, erfarenhet och en fortsatt utveckling av staden och kommunen, säger Mattias Jakobsson. Det är många som fått upp ögonen för Skellefteå som en växande framtidsstad och det finns ett stort intresse från både privatpersoner, företag och organisationer både lokalt, nationellt och internationellt att etablera sig här. Det vill vi ta vara på.



Aktuellt just nu är åtta tomter som säljs med havsnära läge i Boviken. Tomterna är upp till 2 037 kvadratmeter stora, vatten och avlopp finns framdraget till varje tomtgräns. El och fiber finns i anslutning till tomtområdet. Tomtsläppet har skett under mellandagarna.

– Boviken är ett högintressant och eftertraktat område. Det är inte mer än en kvart till stan och man har naturen och lugnet in på knuten. Allt fler flyttar till Boviken och bor där permanent. Det har vi tagit fasta på och tomterna är mycket lämpliga för både par och familjer som vill bo i Boviken året runt eller ha sitt fritidsboende där, säger Mattias Jakobsson.

