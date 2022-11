Elbilsmärket BYD öppnar sitt första showroom i Sverige i Westfield Mall of Scandinvia.

Nytt elbilsmärke till Westfield Mall of Scandinavia

Uthyrning Det nya elbilsmärket BYD har under oktober lanserats på den svenska marknaden och öppnar i slutet av november sitt första showroom i Sverige, i Westfield Mall of Scandinavia. Besökaren kommer att kunna uppleva, provköra och beställa elbilar på plats.

Det världsledande elbilsmärket BYD (Build Your Dreams) har över 27 års erfarenhet inom batteriforskning och batteriutveckling samt är internationellt kända för sin banbrytande teknologi och innovativa e-mobilitetslösningar för transporter. BYD har precis lanserats på den svenska marknaden med Hedin Bil som återförsäljare. Nu öppnar Hedin Bil ett cirka 250 kvadratmeter stort showroom för BYD, i Westfield Mall of Scandinavia, som blir märkets första i Sverige och där besökare kommer att kunna uppleva, provköra och beställa elbilar på plats. Under hösten 2022 lanseras tre helt elektriska personbilar i Sverige som även kommer att finnas i Westfield Mall of Scandinavia:



– Vi är stolta över att vara en destination för BYD’s showroom och bland de första som presenterar varumärket på den svenska marknaden, tillsammans med deras nya modeller. Vi ser fram emot att kunna erbjuda våra besökare ännu ett varumärke inom hållbara alternativ och extraordinära upplevelser, säger Sofia Rundström, centrumchef i Westfield Mall of Scandinavia.





– Vi ser fram emot möjligheten att möta fler kundgrupper genom detta showroom. På Mall of Scandinavia kommer vi representera BYD i en dynamisk och modern miljö som matchar varumärket väl. Vi är även glada över att inte bara kunna erbjuda provkörningar utan även möjligheten att beställa bilar, säger Morten Westby, VD för Hedin Stockholm Bil AB.



Öppningen av BYDs’ showroom i Westfield Mall of Scandinavia är planerad till slutet av november.

