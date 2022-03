Johan Thorwid, Katarina Hultqvist och Omid Noghabai. Bild: Koppartallen

Nytt bostadsbolag siktar mot en miljard

Bolag Katarina Hultqvist, Omid Noghabai och Johan Thorwid startar tillsammans Koppartallen Fastigheter som ska bli ett lokalt bostadsbolag i Dalarna.

Katarina Hultqvist som under några år drivit bolaget Hultqvist Fastigheter med ett fastighetsbestånd i första hand i Borlänge, Omid Noghabai, grundare av fastighetsnätverket MERC Community och AGV – The Nordic Proptech Hub samt Johan Thorwid, vd för Andersson Company Fastigheter, en familjekoncern som arbetar med framför allt fastighetsförvaltning och fastighetsutveckling sedan mer än 35 år, startar tillsammans Koppartallen. Johan Thorwid som blir största delägare i företaget.



De tre ägarna siktar på att inom sju år ha en värdering av bolaget på en miljard kronor.

– Katarina är en mycket duktig entreprenör och fastighetsutvecklare som över tid lyckats med många projekt. Vi från Andersson Company ser att vi har möjlighet att bidra till Koppartallen så att vi med Katarina vid rodret kan växa verksamheten snabbare och utveckla fastigheter för ett långsiktigt ägande.Vi ser Koppartallen på sikt som ett av de största lokala bostadsbolagen i Dalarna som utvecklar fastigheter för förvaltning i egen regi. Värdet på bolaget ska enligt planen vara en miljard inom sju år, säger Johan Thorwid.

– Ett expansivt fastighetsbolag med fokus på nyproduktion av hyresrätter är beroende av ett par faktorer: god tillgång till finansiering, stark efterfrågan/bostadsbrist samt god dialog med kommun och myndigheter. Via samarbetet med Andersson Company är bolaget välkapitaliserat, de geografiska fokusområdena för Koppartallen lider av bostadsbrist och tack vare Katarinas lokala engagemang finns en god dialog med aktuella kommuner och intressenter, tillägger Omid Noghabai.

– Jag är stolt över mina nya affärspartners. Jag vill skapa bostäder "så som jag själv vill bo", fortsätter hon. Det är också viktigt för oss alla tre att bidra i omställningen till ett hållbart samhälle och de möjligheterna ökar när vi nu expanderar i hög takt, säger Katarina Hultqvist.



Det första projektet för det nya företaget Koppartallen blir en satsning på vackra bostäder i centrala Hedemora, bostäder med bryggor och utsikt över Brunnsjön samt dessutom ett antal lägenheter i Frostbrunnsparken i Buskåker, Borlänge.



Styrelsen i Koppartallen består av: ordförande Johan Thorwid, Omid Noghabai, Lena Lagestam, Barbro Trum och Katarina Hultqvist.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

