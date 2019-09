Den nya styrelsen för Byggrätt Norr: Wilhelm Risberg, Lindbäcks, Tom Rasmussen, Heimstaden, Åsa Andersson, Skebo, Per Gustafsson, Skebo, och Lars Lundgren, Riksbyggen. Bild: Skebo

Nytt bolag ska skapa 1 000 lägenheter i Skellefteå

Bolag Efter Skebos initiativ bildas det nya fastighetsbolaget Byggrätt Norr, av Skebo, Riksbyggen, Heimstaden och Lindbäcks. Bolagets första mål är att skapa 1 000 nya bostäder i Skellefteå som ska finnas färdigställda 2024. – Tillsammans blir vi kraftfulla i att kunna driva stora byggprojekt, säger Skebos vd Åsa Andersson.

De fyra aktörerna gjorde gemensam sak under hösten 2017 med en avsiktsförklaring att bidra till Skellefteås accelererande behov av nya bostäder.

Dialogen har fortlöpt sedan dess. Samarbetet får nu en tydlig profil genom bildandet av det gemensamma bolaget Byggrätt Norr. Skebo blir majoritetsägare med 43 procents ägande av Byggrätt Norr. Riksbyggen, Heimstaden och Lindbäcks boende äger vardera 19 procent.



– Vi är och vill fortsätta vara en ledande samhällsbyggare i Skellefteå, även med tanke på den detaljkunskap om den lokala bostadsmarknaden som vi besitter. Vi har haft konstruktiva diskussioner med de andra bostadsföretagen, som är starka på nationella och regionala marknader. Den dynamik vi åstadkommer i Byggrätt Norr ger goda förutsättningar för en stark framåtrörelse i bostadsbyggandet, säger Åsa Andersson.



Byggrätt Norr kommer att fokusera sin verksamhet på att utveckla byggrätter i områden i Skellefteå som blir föremål för detaljplaner.

– Alla fyra bolagen som medverkar har egen kompetens och egna resurser för att hantera byggande, ägande och förvaltande av bostäder. När markanvisningar kommer processar vi det inom Byggrätt Norr där fördelningen av respektive projekt sedan sker. Det är inte heller uteslutet att andra bostadsaktörer kan komma in, om vi bedömer att det inom bolaget inte finns tid och resurser att omhänderta allt inom en byggrätt. Vi genomför detta till förmån för hela Skellefteås bostadsutveckling, säger Åsa Andersson.



Ett första konkret exempel på samverkan inom Byggrätt Norr blir det planerade lägenhetsprojektet på Getberget i Skellefteå, där Lindbäcks boende kommer att fungera som projektledare med Riksbyggen som partner.



– Getberget kommer att bli ett fantastiskt område med en blandning av höga och lite lägre hus. Detaljplansarbetet pågår och vi hoppas att planen kan komma ut för samråd inom en ganska snar framtid, säger Wilhelm Risberg, vd Lindbäcks boende.



Från och med byggstarter som sker under 2020 är målet för Byggrätt Norr att ha 1 000 nya bostäder färdigställda i Skellefteå senast 2024.

– Från Riksbyggens sida är vi glada och stolta över att vara först ut i arbetet med att skapa 1 000 nya bostäder i Skellefteå och bidra till regionens tillväxt. Redan idag har Riksbyggen både pågående och planerade bostadsprojekt i Skellefteå och nu lägger vi i ytterligare en växel, säger Lars Lundgren, marknadsområdeschef Norra Sverige Riksbyggen.



– Vi ser fram emot att fortsatt utveckla det goda samarbetet, hjälpa varandra och tillsammans aktivt bidra till Skellefteås och regionens utveckling, säger Tom Rasmussen, fastighetsutvecklingschef Heimstaden.

- Nicklas Tollesson

