Nytt bolag noteras på First North den 24 november

Bolag Stenhus Fastigheter i Norden AB är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar offentliga och kommersiella fastigheter. Bolagets primära geografiska marknad är Stockholmsregionen. Den 30 september 2020 bestod Stenhus Fastigheters fastighetsportfölj av tio fastigheter motsvarande ett sammanlagt fastighetsvärde om 1 376 miljoner kronor. Bolaget har beslutat att ansöka om notering på Nasdaq First North och i samband med detta genomföra en ägarspridning av nyemitterade aktier i bolaget om högst 600 miljoner kronor.

Stenhus Fastigheter är en avknoppning från Sterner Stenhus. En av bolagets målsättningar är att växa fastighetsvärdet till tio miljarder kronor de närmaste fem åren.



Erbjudandena i korthet:

• Priset per aktie i erbjudandena är 10 kronor, motsvarande ett sammanlagt värde om cirka 703 miljoner kronor på bolagets aktier före erbjudandena.

• Erbjudandena omfattar högst 60 miljoner nyemitterade aktier fördelade på (i) högst 57 500 000 aktier, i en riktad nyemission till utvalda investerare samt (ii) högst 2 500 000 aktier i en riktad nyemission till allmänheten i Sverige.

• Värdet av erbjudandena uppgår till 600 miljoner kronor och motsvarar högst cirka 46 procent av aktierna och rösterna i bolaget, förutsatt full anslutning i erbjudandena.

• Fastighets AB Balder och Länsförsäkringar Fondförvaltning har med vissa förbehåll, till samma villkor som övriga investerare, åtagit sig att förvärva aktier i erbjudandena till ett totalt belopp om 375 miljoner kronor. Åtagandena motsvarar 62,5 procent av aktierna i erbjudandena.

• Anmälningsperioden för erbjudandena förväntas pågå mellan den 2 november och den 11 november 2020.

• Beräknad första dag för handel i bolagets aktier på Nasdaq First North är den 24 november 2020.



Elias Georgiadis, vd i Stenhus Fastigheter:

– Under september månad 2020 togs de första stegen mot att bygga ett nytt fastighetsbolag i Sverige, Stenhus Fastigheter, genom en avknoppning från Sterner Stenhus-gruppen. Nu när grunden är lagd inleds nästa fas i vår tillväxtresa. Vi kommer med tillförsikt sträva vidare, inom ramen för våra strategier, mot våra mål med fokus på nya förvärv och fortsatt utveckling av det befintliga beståndet.



Bolagets affärsidé är att investera i fastigheter och att generera största möjliga riskjusterade avkastning för bolagets aktieägare. Bolaget är huvudsakligen inriktat på offentliga fastigheter men även kommersiella fastigheter och viss projektutveckling. Totalt äger bolaget tio fastigheter motsvarande ett sammanlagt fastighetsvärde om 1 376 miljoner kronor. Fastigheterna är belägna i södra Storstockholm och i Köping med en tydlig värdemässig tyngdpunkt i Stockholmsregionen. Bolaget utvärderar för närvarande potentiella förvärvsmöjligheter om cirka två miljarder kronor. En notering av bolagets aktie på Nasdaq First North kommer bredda bolagets aktieägarbas och öka tillgången till långsiktig kapitalförsörjning från kapitalmarknaden. Vidare kommer en notering öka kännedomen om Stenhus Fastigheter vilket förväntas underlätta arbetet med att infria bolagets tillväxtambitioner.



Huvudägaren i bolaget, Sterner Stenhus Holding AB, som äger cirka 99,29 procent av antalet aktier i bolaget före Erbjudandena, har förbundit sig, med sedvanliga förbehåll, att avstå från att direkt eller indirekt avyttra aktier i Stenhus Fastigheter i samband med att bolaget noteras och under en period om 12 månader därefter.

